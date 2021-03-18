WSJ: Северная Корея отказалась «тратить время» на переговоры с США

Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи назвала многочисленные попытки администрации Байдена возобновить диалог по ядерному разоружению «дешёвым трюком» и заявила, что Северная Корея не намерена «тратить время». Дипломат подчеркнула: чтобы сесть за стол переговоров, необходимо общаться на равных, поэтому Вашингтону следует поменять своё враждебное отношение к Пхеньяну, пишет The Wall Street Journal.

Пхеньян не видит никакой причины возвращаться к переговорам с США о своём ядерном оружии, несмотря на многочисленные попытки администрации Байдена возобновить контакт, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова северокорейского дипломата.

Как заявила в четверг первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с начала февраля высшее руководство и представительство страны в ООН получает электронные письма и телефонные звонки из Соединённых Штатов. Дипломат назвала эти попытки «дешёвым трюком», чтобы затянуть переговоры и заручиться общественной поддержкой. По её словам, встреча с американскими представителями будет «тратой времени», потому что США «не готовы воспринять и принять перемены и новое время». Как напомнила Чхве Сон Хи, Северная Корея ясно показала, что больше не предоставит такие возможности, как в Сингапуре или Ханое. Также высокопоставленная сотрудница МИД назвала условие для возвращения за стол переговоров: по её словам, Вашингтон должен поменять своё враждебное отношение и «привычку упорно обвинять» Северную Корею. «Чтобы вести диалог, необходимо создать атмосферу, при которой обе стороны общаются на равных», — подчеркнула Чхве Сон Хи.

Ранее на этой неделе Белый дом заявил, что обратился к КНДР с предложением возобновить диалог по военной программе, отмечается в статье. При этом американские источники не уточняют, по каким каналам прошло это сообщение и каким было его содержание.

За последний год Пхеньян не проявлял былой активности, сосредоточив усилия на борьбе с пандемией. В течение нескольких недель администрация не отмечала на официальном уровне победу Джо Байдена на выборах. Однако на этой неделе КНДР прервала своё молчание, когда два члена американского правительства посетили Южную Корею и Японию для обсуждения северокорейской военной программы.

Как напоминает The Wall Street Journal, США и Северная Корея не проводили официальных переговоров о ядерном оружии с 2019 года. В это время Пхеньян продолжал наращивать свой ядерный потенциал и провёл более десяти испытаний нового оружия. На съезде Трудовой партии в январе лидер КНДР Ким Чен Ын торжественно обещал, что подход в отношениях с США не изменится с приходом нового президента.