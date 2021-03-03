CNN: КНДР продолжает втайне наращивать свой ядерный потенциал

CNN получил снимки со спутника, которые якобы доказывают, что Северная Корея «пытается скрыть» расширение своей ядерной программы. По мнению корреспондента телеканала, появление этих фотографий имеет большое значение для администрации Байдена, которая в настоящий момент формирует политику в отношении Пхеньяна.

В распоряжении CNN оказались новые снимки со спутника, которые раскрывают попытки Северной Кореи скрыть полигон с ядерным оружием. С нами на прямой связи из Госдепартамента с последними подробностями наш корреспондент Кайли Этвуд. Кайли, что вам удалось выяснить?

КАЙЛИ ЭТВУД, корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности: Да, Джон. Давайте посмотрим, что нам показывают эти фотографии, а затем поговорим об их важности. Я хочу показать снимок, сделанный в декабре 2019 года. На этом изображении виден туннель, который, как считает американская разведка, ведёт к северокорейскому подземному складу ядерного оружия.

Теперь мне хотелось бы перенестись к следующему снимку, который у нас есть. Он был сделан буквально в прошлом месяце — в феврале 2021-го. На этой фотографии то же самое место, но туннель уже спрятан. Там ведётся новое строительство, что демонстрирует попытки Северной Кореи скрыть их программу, скрыть место, в котором они, предположительно, хранят своё ядерное оружие.

В широком смысле эти кадры показывают то, что США уже знают о северокорейской ядерной программе. Они продолжают наращивать свой ядерный потенциал, при этом утаивая запасы, которые у них уже есть.

И эти снимки имеют большое значение, потому что они появились прямо сейчас, в начале правления администрации Байдена. Администрация Байдена занимается формированием своей политики в отношении Северной Кореи. По их словам, они собираются работать с союзниками — Японией и Южной Кореей — при формировании этой политики.

Мне сообщили, что эта политика может появиться в течение следующих месяцев или недель. Однако эти фотографии, которые получил мой коллега Зак Коэн, указывают на необходимость срочных действий. Они (администрация Байдена. — ИноТВ) не могут ждать слишком долго, потому что эта проблема будет становиться всё сложнее, если её откладывать.

Да, учитывая подобные фотографии, нельзя ждать несколько месяцев.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 марта 2021 года.