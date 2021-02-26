Guardian: российские дипломаты возвращались из КНДР на дрезине

Для того чтобы вернуться на родину, восьми российским дипломатам и членам их семей пришлось больше километра толкать дрезину по железной дороге, пишет The Guardian. Как отметили в МИД России, из-за закрытых границ Северной Кореи в связи с пандемией коронавируса выезд был разрешён только железнодорожным путём с использованием дрезины.

В Министерстве иностранных дел России опубликовали кадры возвращения на родину восьми сотрудников посольства в Северной Корее и членов их семей, которые вызвали большой резонанс. Как отмечает The Guardian, дипломатам пришлось толкать дрезину через границу по железной дороге.

Сотрудники посольства толкали дрезину около километра по мосту через реку Туманную, которая в нижнем течении протекает по границе между Россией и КНДР.

«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём», — отметили в ведомстве.

В частности, вначале дипломаты и члены их семей 32 часа ехали на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, им предстоял пеший переход на российскую сторону. Тележка была загружена чемоданами и на ней сидели дети, в том числе трёхлетний ребёнок. Дрезину толкал один мужчина — третий секретарь посольства России в КНДР Владислав Сорокин.

На границе вернувшихся из Пхеньяна сотрудников пересадили в автобус, который довёз их до аэропорта Владивостока.

The Guardian отмечает, что «более традиционный» способ покинуть страну в настоящий момент невозможен, так как страна закрыла свои сухопутные границы и запретила международные авиаперелёты в начале прошлого года.

При этом северокорейские власти продолжают настаивать на том, что в стране не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19, несмотря на то что, пытаясь предотвратить вспышку эпидемии, в КНДР был введён карантин для десятков тысяч человек, пишет The Guardian.