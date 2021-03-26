CGTN: «угроза международной стабильности» — китайский доклад разоблачает демократию в США

Китай опубликовал доклад, в котором критикует американскую стратегию по борьбе с коронавирусом и демократическую систему, ответственную за политический хаос в стране, сообщает CGTN. Так, в США до сих пор распространена расовая дискриминация, растут продажи оружия и число погибших в перестрелках, а Вашингтон отказывается соблюдать международные законы, что делает Америку самой большой угрозой для международной безопасности и стабильности.

В 2020 году пандемия коронавируса перевернула мир вверх дном, и хуже всех пришлось Соединённым Штатам. Хотя в США проживает менее 5 процентов населения Земли, здесь зарегистрировали более 25 процентов всех случаев заражения COVID-19 в мире. Более полумиллиона американцев умерли — эта цифра составляет почти 20 процентов от общего числа жертв вируса.

Кроме ошибок в борьбе с пандемией, в докладе, опубликованном Китаем, сообщается, что американская демократия приводит к политическому хаосу, который ещё больше разъединяет общество. Согласно докладу, политика, запятнавшая себя деньгами, извратила и подавила общественное мнение. Доверие людей к американской демократической системе опустилось до самой низкой отметки за последние 20 лет, а этнические меньшинства до сих пор страдают от повсеместной дискриминации на почве расизма. По данным доклада, афроамериканцы в три раза чаще белых заражаются COVID-19, они в два раза чаще умирают от вируса. Кроме того, темнокожие люди в три раза чаще становятся жертвами полиции.

В докладе также указывается, что продажи оружия и перестрелки находятся на рекордно высоком уровне в Америке. Они угрожают общественной безопасности и разрушают веру населения в общественный порядок. В прошлом году в США более 41,5 тысячи человек погибло в результате пулевых ранений, что составляет более 110 смертей в день.

Увеличивающаяся пропасть между богатыми и бедными обостряет социальное неравенство в США. Также в докладе указано, что попрание Вашингтоном международных законов привело к гуманитарным катастрофам. Отмечается, что, даже когда миру необходимо единство на фоне пандемии, Вашингтон пожелал ввести санкции и угрожал международным организациям. И, наконец, в докладе говорится о том, что США становятся самой большой угрозой для международной безопасности и стабильности.

Тимати Олрик, CGTN.