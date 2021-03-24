Вместо пандемии коронавируса — эпидемия массовых расстрелов: США возвращаются к нормальной жизни со старыми проблемами

В США на этой неделе произошло сразу два массовых убийства в городах Боулдер (Колорадо) и Атланта (Джорджия), передаёт NBC. Как подчёркивается в стране, такие преступления давно стали для американцев привычными, но в этот раз кровопролитие отдаёт горькой иронией — ведь погибшие, спасшись от коронавируса, пали жертвой «эпидемии насилия».

Сегодня страна вновь содрогнулась от уже знакомой боли — но на этот раз с оттенком надрывной иронии: жертвы массового убийства в городе Боулдер, сумев пережить пандемию, погибли от продолжающейся в США уже несколько десятилетий эпидемии насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия.

Всего неделю назад — Атланта, до этого — Милуоки, Эль-Пасо, Дэйтон, Вирджиния-Бич, Таузанд-Окс, Питтсбург, Санта-Фе, Паркленд, Лас-Вегас, Орландо, Ньютаун, Орора, Чарлстон, Политехнический университет Вирджинии; список мест можно продолжать и продолжать. С момента резни в школе «Колумбайн» в 1999-м в стране произошло по меньшей мере 114 массовых расстрелов, в которых погибли 1300 человек.

Президент Обама сегодня написал: «Мы должны иметь возможность жить, не гадая, станет ли очередная вылазка за пределы собственного дома для нас последней. Мы должны иметь такую возможность. Но в Америке мы её получить не можем».

С ненавистью и душевными болезнями люди сталкиваются во всех странах, и уникальна Америка в другом — только здесь количество единиц огнестрельного оружия превышает численность населения.

МАЙКЛ БЕШЛОСС, эксперт NBC News, историк, специализируется на американских президентах: На протяжении всей истории США мы стремились к тому, чтобы защитить права всех граждан, гарантированные им конституцией. Но в то же время у всех нас есть право на то, чтобы была гарантирована общественная безопасность.

Страна пережила столько массовых убийств, что многих американцев лично затронуло хотя бы одно такое преступление — а то и больше — через родной город, школу, где они учились, магазин или бар, где они бывали, или концерт, который они посетили.

Сегодня, когда страна начинает выбираться из коронавирусного мрака, многие задают один и тот же вопрос: а не станет ли возвращение Америки к норме также возвращением к застарелым проблемам?

Том Кастелло, NBC News.

Дата выхода в эфир 24 марта 2021 года.