Times: борьба Байдена с оружием в США рискует дать обратный результат

Недавно Джо Байден объявил, что он намерен значительно реформировать закон о покупке огнестрельного оружия в Америке. Но, по мнению экспертов, предлагаемые президентом меры лишь усилят недовольство в обществе и укрепят позиции организаций, выступающих за неприкосновенность второй поправки Конституции США, сообщает The Sunday Times.

В третью годовщину массового убийства в школе города Паркленд, штат Флорида, в результате которого были убиты 14 учащихся, президент Байден выступил с громким заявлением. Он пообещал ограничить конституционное право американцев на ношение, по сути, боевого оружия, пишет The Sunday Times.

«Итак, после месяцев беспорядков, в ходе которых вооружённые до зубов ополченцы вышли на улицы в беспрецедентном для современности количестве, сможет ли снизошедшее на Америку откровение привести к настоящим реформам законов об оружии? Не рассчитывайте на это», — считает издание.

Спустя всего несколько часов после штурма Капитолия 6 января одного из его участниц Лиза Эйзенхарт давала интервью корреспонденту The Sunday Times. Из его «лихорадочно рассказа» следовало, что американцы стали активно вооружаться из-за протестов, охвативших страну после смерти Джорджа Флойда во время его ареста в Миннеаполисе.

«Когда «Антифа »и Black Lives Matter начали сжигать города и крушить всё на своём пути, люди пробудились», — говорила женщина, в то время как её сын Эрик Мюнчел готовил машину для «бегства» из Вашингтона и возмущался, что полицейские конфисковали его электрошокер во время беспорядков.

«В прошлом году у нас появилось восемь миллионов новых владельцев оружия. Люди боятся, люди становятся злыми». — добавила Эйзенхарт.

Озвученные ею цифры невозможно проверить, поскольку не существует официальных данных о людях, которые приобретают огнестрел впервые. Но в прошлом году было проведено рекордные 39,7 млн. проверок сведений о потенциальных покупателях оружия, и произошёл всплеск его продаж, отмечает издание.

Флаги, одежда и татуировки в поддержку второй поправки Конституции США широко демонстрировались «захватчиками» Капитолийского холма. Но арсенал сына Эйзенхарт способно лучше проиллюстрировать, что сейчас означает владение оружием в Америке, считает The Sunday Times.

Полиция обнаружила необычный тайник в спальне Мюнчела. По словам прокурора, там находилось «15 единиц огнестрельного оружия, включая штурмовые винтовки, снайперскую винтовку со штативом, дробовики и пистолеты, а также сотни патронов».

Если Байден добьется своего, частное владение боевым оружием станет незаконным. Его администрация борется за запреты на штурмовые винтовки и магазины большой ёмкости. Он также требует проверки анкетных данных по всем продажам оружия и того, чтобы производители оружия потеряли общий правовой иммунитет, поясняет The Sunday Times.

Но, по словам издания, для Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) инициатива Байдена может оказаться весьма своевременной. Организации нужна новая борьба, чтобы мобилизовать сторонников, встревоженных её внутренней неразберихой.

«NRA всегда будет получать прибыль от наличия оппозиции», — полагает один из бывших руководителей организаций Джошуа Пауэлл. Он покинул ассоциацию в 2019 году, осудив её «коррупцию, жадность и паранойю». При этом его самого обвиняют в незаконном присвоении средств и сексуальных домогательствах.

«К сожалению, NRA зарабатывает на страхе. И когда люди испугаются, что могут потерять свое оружие или свои права на оружие, они будут вливать туда (в NRA. — ИноТВ) деньги», — рассуждает Пауэлл.

Если он прав, политика Байдена может помочь NRA в её борьбе с генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс, которая надеется закрыть организацию за нарушение её некоммерческого статуса. В прошлом году она подал в суд на ассоциацию, утверждая, что её высшее руководство потратило миллионы долларов на частные самолёты, отдых в пятизвёздочных отелях и роскошные рестораны.

Союзники Джеймса уверены в успехе. Они указывают на её великолепный послужной список, впечатляющую команду юристов и вероятность того, что прокурор не стала бы браться за дело, если бы он не было выигрышным.

Но даже если Джеймс удастся повергнуть NRA, дело ассоциации продолжат другие. С таким прогнозом выступает представитель исследовательской организации Центр поддержки американского прогресса Челси Парсонс.

«Существуют организации, которые ждут своего часа, чтобы продолжить работу с того места, на котором NRA может остановиться. Есть такая организация «Американские владельцы оружия», которая критикует NRA за то, что она слишком склонна к компромиссу, что звучит иронично», — говорит Парсонс.

По словам издания, конгрессвумен Лорен Боберт находится в авангарде борьбы. Мать четверых детей, утвердившаяся в вере христианка и владелица ресторана Shooters Grill в Рифле, штат Колорадо, где разрешено использование оружия. Недавно она опубликовала в Twitter видео, на котором он идёт по Вашингтону с пистолетом «Глок». Её пост получил более 56 тыс лайков.

«Любые попытки ограничить права законопослушных граждан на хранение и ношение оружия — оскорбление для 72 миллионов владельцев оружия в Америке. Фактически, это оскорбление каждого гражданина, который любит и дорожит нашими конституционными правами, — сказала накануне 34-летняя Боберт. — Я отвечаю на эти безрассудные, неконституционные атаки так же, как отвечали на них американцы в прошлые десятилетия: приходите и отнимите».

С другой стороны, даже отец жертвы нападения на школу в Паркленде серьёзно сомневается в ценности контроля над оружием. 14-летняя дочь Райана Петти Алайна была убита вместе со своими одноклассниками бывшим учеником, который использовал полуавтоматическую винтовку.

Ограничения Байдена на определённый тип оружия «ничего не сделают для борьбы с эпидемией насилия» в американских школах, полагает Петти. «Мы должны сосредоточиться на превентивных мерах, таких как оценка поведенческих угроз, которые мы можем использовать для предотвращения этих атак», — утверждает он.