WDSU: в США спор в оружейном магазине закончился гибелью трёх человек

В американском штате Луизиана произошла массовая перестрелка, в результате которой погибли три человека, в том числе нападавший, сообщает WDSU. Как отмечается в материале, конфликт начался с того, что подозреваемый пришёл в оружейный магазин с расчехлённым заряженным оружием, далее завязался спор, который закончился стрельбой.

ШЭЙ О’КОННОР, корреспондент WDSU: Шерман, ясно то, что многие всё ещё ищут ответы на случившееся. Этим вечером полицейское отделение прихода Джефферсон тщательно изучает улики. Однако нам известно, что здесь, на стрельбище, пять человек получили огнестрельные ранения, трое погибли.



В субботу во второй половине дня здесь, в Метери, произошли фатальные события. Полицейское отделение прихода Джефферсон сообщило о том, что человек вошёл внутрь оружейного магазина Jefferson Gun Outlet с расчехлённым заряженным оружием, что делать запрещено.



Произошёл спор, а затем подозреваемый открыл огонь.



ДЖО ЛАПИНТО, шериф: У нас есть один человек, который изначально здесь, на месте событий, открыл огонь. Он подстрелил двух человек, находившихся в помещении. Позднее была констатирована смерть обеих жертв.



Полиция заявляет, что люди предприняли ответные действия в качестве самообороны.



ДЖО ЛАПИНТО: По всей видимости, несколько человек вступили в противостояние с подозреваемым.



На месте преступления погибли одна женщина и двое мужчин, среди которых предположительно есть и подозреваемый. Он был обнаружен мёртвым на парковке. Ещё двое человек получили огнестрельные ранения — их отправили в Университетский медицинский центр (UMC).



ДЖО ЛАПИНТО: Мне сообщили, что они в настоящий момент находится в стабильном состоянии. Для понимания ситуации скажу, что здесь, в этом месте, в перестрелке участвовали несколько человек. Это были либо клиенты, либо сотрудники, либо просто люди, находившиеся тогда в этом месте.



Нам сообщили об имеющихся на территории тира камерах видеонаблюдения, которые помогут полицейским точно восстановить события.



МАЙК КАН, эксперт по вопросам безопасности: В подобных местах имеется множество видеокамер, которые контролируют каждый уголок как стрелкового тира, так и мест, где продаётся оружие. Так что вы изымаете видео, перематываете и просматриваете его, и оно предоставит вам полную информацию о случившемся.



ШЭЙ О’КОННОР: Как заявляет семья подозреваемого, они пытаются сейчас выяснить, что подтолкнуло его отправиться к тиру. Разумеется, эта история всё ещё продолжает развиваться. Со свежей и актуальной информацией по этой теме была Шэй О’Коннор, WDSU News.



Дата выхода в эфир 21 февраля 2021 года.