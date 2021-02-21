WDSU: в США спор в оружейном магазине закончился гибелью трёх человек
В субботу во второй половине дня здесь, в Метери, произошли фатальные события. Полицейское отделение прихода Джефферсон сообщило о том, что человек вошёл внутрь оружейного магазина Jefferson Gun Outlet с расчехлённым заряженным оружием, что делать запрещено.
Произошёл спор, а затем подозреваемый открыл огонь.
ДЖО ЛАПИНТО, шериф: У нас есть один человек, который изначально здесь, на месте событий, открыл огонь. Он подстрелил двух человек, находившихся в помещении. Позднее была констатирована смерть обеих жертв.
Полиция заявляет, что люди предприняли ответные действия в качестве самообороны.
ДЖО ЛАПИНТО: По всей видимости, несколько человек вступили в противостояние с подозреваемым.
На месте преступления погибли одна женщина и двое мужчин, среди которых предположительно есть и подозреваемый. Он был обнаружен мёртвым на парковке. Ещё двое человек получили огнестрельные ранения — их отправили в Университетский медицинский центр (UMC).
ДЖО ЛАПИНТО: Мне сообщили, что они в настоящий момент находится в стабильном состоянии. Для понимания ситуации скажу, что здесь, в этом месте, в перестрелке участвовали несколько человек. Это были либо клиенты, либо сотрудники, либо просто люди, находившиеся тогда в этом месте.
Нам сообщили об имеющихся на территории тира камерах видеонаблюдения, которые помогут полицейским точно восстановить события.
МАЙК КАН, эксперт по вопросам безопасности: В подобных местах имеется множество видеокамер, которые контролируют каждый уголок как стрелкового тира, так и мест, где продаётся оружие. Так что вы изымаете видео, перематываете и просматриваете его, и оно предоставит вам полную информацию о случившемся.
ШЭЙ О’КОННОР: Как заявляет семья подозреваемого, они пытаются сейчас выяснить, что подтолкнуло его отправиться к тиру. Разумеется, эта история всё ещё продолжает развиваться. Со свежей и актуальной информацией по этой теме была Шэй О’Коннор, WDSU News.
Дата выхода в эфир 21 февраля 2021 года.
Ссылки по теме
-
Welt: в перестрелке в центре Берлина подозревают преступные семейные кланы
-
8 News Now: в Лас-Вегасе неизвестный выстрелил полицейскому в голову
-
CNN: перестрелка у здания ФСБ в центре Москвы произошла накануне Дня работника органов безопасности
-
24 Horas: настоящее боестолкновение — в перестрелке между наркокартелем и мексиканскими силовиками погибли более 20 человек