WSJ: из-за роста волнений магазины Walmart в США уберут с полок и витрин огнестрельное оружие

Крупнейшая американская сеть розничных магазинов Walmart в связи с народными волнениями в США уберёт огнестрельное оружие и патроны из торговых помещений, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, в компании рассчитывают, что такой шаг позволит предотвратить воровство оружия в случае разграбления магазинов.

Американская торговая сеть Walmart на фоне продолжающихся в США беспорядков приняла решение убрать огнестрельное оружие и амуницию с полок и витрин своих американских магазинов, чтобы предупредить попытки воровства образцов в случае проникновения злоумышленников в торговые залы, сообщает The Wall Street Journal. По данным американского издания, в компании, из 4700 магазинов которой в США огнестрельное оружие продают около половины, подчёркивают, что покупатели по-прежнему могут приобретать винтовки и патроны к ним, однако для этого им теперь нужно будет обратиться к персоналу — в торговых помещениях их размещать больше не будут.



«В последнее время мы наблюдали изолированные эпизоды народных волнений, и — как за последние годы было уже несколько раз — мы убрали из торговых помещений огнестрельное оружие и амуницию в качестве меры предосторожности, чтобы наши сотрудники и клиенты оставались в безопасности», — цитирует WSJ представителя Walmart. По его словам, на какой срок товары будут скрыты от клиентов, в компании пока не решили.



Как напоминает корреспондент WSJ, в американской Филадельфии после убийства полицейскими в понедельник вооружённого ножом чернокожего мужчины уже несколько дней продолжаются протесты, сопровождаемые разграблением магазинов.



Нынешним летом Walmart уже убирала оружие из торговых помещений в связи с аналогичным обострением обстановки после убийства жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда; тогда несколько магазинов сети подверглись нападениям со стороны вандалов, говорится в материале WSJ.



Walmart — крупнейшая в США розничная сеть — по-прежнему остаётся одним из лидеров на рынке огнестрельного оружия в стране, пусть в последние годы она и сократила ассортимент, пишет издание. Больше 20 лет назад компания прекратила продавать пистолеты во всех штатах за исключением Аляски, в 2015 году отказалась от реализации полуавтоматических винтовок, а в 2018-м, после массового убийства в одной из школ города Паркленд (штат Флорида), повысила минимальный возраст для клиентов, желающих приобрести оружие или патроны, до 21 года.



Наконец, в прошлом году, после массового убийства в магазине сети в городе Эль-Пасо (Техас), Walmart также прекратила продажу патронов для полуавтоматических винтовок и пистолетов, отмечает корреспондент WSJ. В том же году президент компании Даг Макмиллон заявил, что магазины Walmart продолжат продавать оружие и амуницию, предназначенные для охотников.



По данным WSJ, спрос на огнестрельное оружие в США в нынешнем году резко возрос; об этом свидетельствует увеличение количества поданных в ФБР запросов на спецпроверку биографических данных, которую обязаны проходить все американские граждане, желающие приобрести оружие. Согласно информации отраслевой организации «Национальный фонд стрелкового спорта», с января по июль 2020 года ФБР провело 12,1 млн таких проверок, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года.