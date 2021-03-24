Hill: в борьбе с пандемией злейший враг США — они сами

В плане борьбы с пандемией COVID-19 злейший враг США — это они сами, так как губернаторы по всей стране принялись отменять коронавирусные ограничения, пишет The Hill. Как отмечает газета, хотя американцы и в самом деле устали от пандемии, поспешность в открытии экономики чревата ещё одним всплеском заболеваемости, которого можно избежать.

В плане борьбы с пандемией COVID-19, по словам американских экспертов и чиновников, злейший враг США — это они сами, так как по всей стране губернаторы отменяют ограничения, в то время как общественность изрядно подустала от коронавирусной жизни, пишет The Hill.

В частности, в понедельник директор Центров по контролю и профилактике заболеваний предупредила, что в плане пандемии США стоят на «развилке», причём обе крайности отлично видны на примере поведения людей в весенние каникулы: в то время как во Флориде идут вечеринки, от COVID-19 каждый день умирает около тысячи человек.

Несмотря на агрессивную вакцинацию, число новых случаев заражения растёт в некоторых штатах — хотя на национальном уровне показатели заболеваемости в целом не меняются.

На данный момент почти 83 млн американцев привились, по крайней мере, одной дозой вакцины, причём в их число входит 69% лиц старше 65 лет. Вакцины сулят возвращение к нормальной жизни, и чем больше людей сделает укол, тем скорее получиться этого достигнуть.

Однако вероятность нового всплеска количества заболеваний растёт из-за существования более заразных штаммов вируса, особенно если учесть, что они начинают встречаться всё чаще.

Между тем на фоне всех этих факторов губернаторы по всем США приступили к снятию ограничений, в число которых входят запреты на массовые собрания людей и указы об обязательном ношении масок. Подобные шаги политики от обеих партий мотивируют успехами, достигнутыми в сфере массовой вакцинации, а также сокращением числа госпитализаций.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что в США идёт гонка между прививочной кампанией и распространением новых штаммов, поэтому слишком поспешный отказ от ограничений и игнорирование рекомендаций в области общественного здравоохранения может привести к тяжёлым последствиям и новой коронавирусной волне, как это уже было зимой.

«Я бы сказал, что нам не вполне дались даже уроки событий, которые наблюдались несколько месяцев назад», — отметил заместитель директора по глобальной политике здравоохранения Фонда семьи Кайзера Джош Мишо.

Улицы Майами и прочих городов, ставших магнитом для отдыхающих в весенние каникулы, кишат гуляками. Власти Майами-Бич объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час из-за толп людей. Вину за подобные меры мэр города Дэн Гелбер частично возложил на губернатора Флориды Рона Десантиса, так как тот распахнул двери для туристов.

«Проблема в том, что пандемия сейчас в самом разгаре. Мы совершенно точно ещё не оставили её позади», — сообщил по этому поводу Гелбер.

Коронавирусные ограничения нанесли сильный удар по барам и ресторанам, что усилило давление на губернаторов в плане стремления поскорее вернуть вверенные им территории к нормальной жизни.

Мишо отметил, что понимает, что люди устали от пандемии, оговорившись, что, по его мнению, некоторые губернаторы явно поспешили.

«Первые же признаки улучшения ситуации в области общественного здравоохранения губернаторы воспринимают как сигнал к открытию экономики, — объяснил Мишо. — И опыт как нашей, так и многих других стран говорит о том, что если начать отменять ограничения слишком рано и слишком произвольно, то вы просто создаёте почву для новых случаев».

По словам экспертов, если люди не будут осторожны, то США могут столкнуться с «всплеском заболеваемости, которого можно было избежать». Об этом, в частности, говорит пример Европы, где страны вновь закрывают экономику на фоне быстрого распространения вируса.

«Настал критический момент пандемии, мы оказались на развилке, где мы как страна должны решить, по какому пути мы пойдём», — заявила директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски. — Нам нужно действовать прямо сейчас, и я опасаюсь, что, если не предпринять нужных мер, как и в Европе, мы столкнёмся с ещё одним всплеском, которого можно было избежать».