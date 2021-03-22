NBC: долой комендантский час — в Майами-Бич начался «бунт» отдыхающих

В городе Майами Бич (штат Флорида), куда, как и каждый год, прибыли на весенние каникулы толпы отдыхающих, прошлым вечером разразились беспорядки, передаёт NBC. Причиной стал отказ приезжих, которых привела в город не только знаменитая ночная жизнь Майами, но и максимально мягкий режим коронавирусных ограничений, соблюдать введённой городской администрацией в четверг комендантский час. Между тем, власти Майами-Бич, похоже, твёрдо намерены навести в городе порядок, говорится в сюжете NBC.

Власти пытаются избежать повторения того, что случилось прошлым вечером.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Просим покинуть район!

Отдыхающие, приехавшие сюда на весенние каникулы, требования полицейских разойтись игнорировали. Для того, чтобы прекратить гуляния, правоохранительным органам Майами-Бич пришлось прибегнуть к перцовым балончикам — а также прямому физическому воздействию.

ДЕВУШКА: По-моему, весь этот комендантский час — это просто смешно. Мы хотим выйти из дома и повеселиться, только и всего!

ЧИНОВНИК: Речь здесь не об обычной для весенних каникул публике.

А уже сегодня администрация Майами-Бич провела экстренное заседание.

ЧИНОВНИК: Выглядело всё скорее как концерт рок-группы.

Вот, как прокомментировал ситуацию мэр Майами-Бич Дэн Гелбер.

ДЭН ГЕЛБЕР, мэр Майами-Бич: Люди стали ломиться сквозь улицы, бегали, будто жизнь свою спасали. Такого в городе допускать нельзя. Мы не можем позволить, чтобы подобное повторялось каждый вечер.

Комендантский час в Майами-Бич действует с 8 вечера до 6 утра. Сегодня с восходом солнца пляжи снова открылись, и люди стали спокойно наслаждаться отдыхом на песке и заниматься сёрфингом. Но некоторые граждане, которые прибыли сюда, чтобы поучаствовать в знаменитой — и часто выливающейся в откровенный гедонизм — южной ночной жизни, говорят, что комендантский час убил ощущение праздника.

ДЕВУШКА: Я вообще завтра сяду на самолёт и домой полечу.

Полиция Майами-Бич опубликовала вот этот снимок знаменитой улицы Оушен-Драйв, на которой не было ни души — на фоне последних нескольких недель такая безлюдная обстановка произвела особенно сильное впечатление. С начала весенних каникул в прошлом месяце городские правоохранители задержали более 900 человек и конфисковали более 80 единиц огнестрельного оружия.

КЕРРИ САНДЕРС, корреспондент NBC News: Насколько ужесточение ограничительных мер — реакция на беспорядки, а насколько — результат распространения коронавируса?

ДЭН ГЕЛБЕР: Мне кажется, что причиной большей частью стал именно хаос на наших улицах. Но, конечно, статус «суперраспространителя» нас тоже не прельщает.

Среди отдыхающих, приехавших сюда из других штатов, многие признаются, что хотели провести каникулы в месте, где режим коронавирусных ограничений мягок.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Мне кажется, что бояться этого так называемого коронавируса нам не нужно.

Представители бизнеса в отчаянии.

ЖЕНЩИНА: Мы только начали обратно на ноги вставать — и тут опять всё по новой.

А Керри выходит с нами на прямое включение из Майми-Бич. Керри, расскажите нам поподробнее о том, какие ограничения действуют в городе сегодня.

КЕРРИ САНДЕРС: Сегодня вновь будет действовать комендантский час, и, как постановила городская администрация, он будет оставаться в силе до 12 апреля. Такой режим ввели ещё в четверг, и действует он до шести утра нынешнего понедельника. А поскольку Майми-Бич расположен на острове для того, чтобы контролировать число прибывающих, в городе собираются закрыть мосты и пересекающую залив Бискейн плотину для иногородних.

Дата выхода в эфир 22 марта 2021 года.