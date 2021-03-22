Spiegel: «капитуляция» — карантинные послабления в Германии продержались всего две недели

Послабления ограничений из-за коронавируса продержались в Германии всего две недели, пишет Der Spiegel. Теперь правительству и главам федеральных земель не остаётся ничего другого, кроме как «задействовать стоп-кран» и вновь ввести жёсткие меры. Речь идёт о закрытии школ и детских садов, а также об объявлении ночного комендантского часа. Как отмечает автор статьи, совершая этот «шаг назад», правительство будто капитулирует «перед собственной неспособностью организовать управление».

Всем на самом деле ясно, что федеральное правительство и премьер-министры земель в понедельник должны принять решение. В воскресенье число новых случаев заражения на 100 тыс. жителей в течение недели по всей стране выросло до 104. Институт имени Роберта Коха вновь отмечает экспоненциальный рост заболеваемости, и третья волна, надвигающаяся на Германию, вероятно, станет значительно более тяжёлой из-за нового штамма B.1.1.7, чем предыдущие. Процесс вакцинации и тестирования населения в Германии пока продвигается недостаточными темпами. Между тем ясно: на данный момент с помощью одних прививок побороть вирус не удастся. Судя по всему, послабления ограничений ждать не стоит, пишет Der Spiegel.

Две недели назад канцлер и премьер-министры федеральных земель приняли решение об отмене принятых послаблений, если заболеваемость на 100 тыс. жителей в течение недели превысит 100. Уже после саммита по вакцинации в пятницу канцлер Ангела Меркель предсказывала: «Мы будем вынуждены задействовать стоп-кран. Я хотела бы, чтобы мы обошлись без него, но это будет невозможно». В проекте распоряжения, представленном журналу Der Spiegel, говорится: «Учитывая экспоненциальный рост числа заражений, использование стоп-крана, согласованное в последнем решении, должно быть последовательно реализовано». Локдаун будет продлён до 18 апреля.

Но может ли этот инструмент сработать в стране, которая всегда предпочитает делегировать решения на более низкий уровень? В последнее время каждая федеральная земля, каждый район самостоятельно принимали решение о задействовании «стоп-крана». В Саксонии мэры городов потребовали отказаться от введения новых ограничений, поскольку «это невозможно объяснить людям», но премьер-министр категорически исключил послабления. В Северном Рейне — Вестфалии некоторые районы просили не открывать школы, однако им было отказано. Бранденбург полностью сделал ставку на самостоятельность районов. Гамбургские медики требуют общенационального локдауна. Аналогичного мнения придерживается и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Эксперт в области здравоохранения от СДПГ Карл Лаутербах также подчеркнул: «Стоп-кран должен быть задействован по всей стране. Но этого, вероятно, будет недостаточно».

В проекте ведомства канцлера речь идёт о дополнительных мерах. В районах, где прирост заболеваемости на 100 тыс. населения в течение недели значительно превышает 100, должен быть введён ночной комендантский час. На какой срок, пока неясно. Школы и детские сады должны быть закрыты в том случае, если они не смогут проводить тестирование два раза в неделю или если уровень заболеваемости поднимется выше 200. В проекте рекомендуется воздержаться от путешествий. Для вернувшихся из-за границы необходимо ввести карантин и обязательное тестирование независимо от уровня заболеваемости. Однако в документе есть и несколько лазеек: например, концепция «бесконтактного отдыха», который люди могут проводить на территории своей федеральной земли, например, в арендованных квартирах или кемпингах.

Многие задаются вопросом: а зачем тогда вообще нужны были предыдущие послабления? Они были введены слишком преждевременно. Уже в начале года было ясно, что число заражений от мутировавшего вируса увеличится. Также было понятно, что необходимо быстрее вакцинировать население и тестировать большее число людей. Некоторые эксперты, например, изначально требовали более жёсткого локдауна. Другие предлагали разработать всеобъемлющую концепцию тестирования. Однако правительство и главы федеральных земель оставили эти требования без внимания. Вместо этого они уступили представителям бизнеса и ввели послабления, не разработав концепции тестирования. Теперь им придётся исправить эти ошибки с помощью нового локдауна.

«При всём понимании нашего весеннего настроения, пока тестирование и вакцинация не возьмут ситуацию под контроль, нам придётся отложить запланированные открытия, сделать шаг назад и ввести локдаун», — сообщила сопредседатель СДПГ Заския Эскен на своей странице в Twitter. Как утверждает автор статьи, это звучало как «капитуляция перед собственной неспособностью организовать управление».

Половинчатые меры, которые, похоже, никогда не закончатся, измотали людей и не помогли экономике. Сколько людей за последние несколько недель отправились в магазины? Или к парикмахеру? Через две недели после последней конференции премьер-министров вопрос о том, зачем вообще вводили послабления, остаётся открытым, отмечает Der Spiegel.