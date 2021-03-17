Spiegel: пандемия загоняет немцев в долговую яму

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, усугубил финансовые проблемы жителей Германии и обострил социальное неравенство, пишет Der Spiegel со ссылкой на исследование Фонда имени Фридриха Эберта. Результаты опроса показали, что почти треть немцев были вынуждены прибегнуть к сбережениям. От проявлений кризиса страдают прежде всего те, кому и так не хватает средств.

Будь то потребительские кредиты, продукты питания или мобильная связь: когда ежемесячные расходы выше, чем доходы, всё это быстро становится проблемой, пишет Der Spiegel. Для компаний в Германии действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве, многим физическим лицам, напротив, остаётся лишь один путь — к частному банкротству: 1 октября до трёх лет был сокращён срок, в течение которого человек вынужден существовать на прожиточный минимум, пока всё остальное уходит на погашение долгов. Но как кризис изменил положение должников в Германии?

Исследование Фонда имени Фридриха Эберта рисует мрачную картину — и напоминает о необходимости политических изменений. В то время как во время пандемии некоторые части населения даже не знали, куда девать свои деньги, а их уровень сбережений продолжал расти, для других долговая проблема значительно обострилась.

Исследование фонда показывает, что коронакризис усугубил проблему избыточной задолженности и, следовательно, социального неравенства. «Финансовые проблемы многих людей обнаруживаются уже после так называемой первой волны коронавируса», — считают исследователи. И, вероятно, в будущем «в острой форме» они настигнут «значительное число людей».

Результаты опроса показывают, что почти треть жителей Германии во время кризиса были вынуждены прибегнуть к сбережениям. 13% немцев израсходовали свои резервы в октябре, 11% вообще не имели никаких накоплений. Особенно сильно пострадали те, кому и так не хватало денег: им пришлось истратить почти все свои сбережения. Исследователи связывают это с низким по европейским меркам уровнем пособий, выплачиваемых государством в связи с полным или частичным сокращением рабочего дня сотрудников в период кризиса.

Таким образом, помимо работников с нестабильным заработком, кризис также в значительной степени ударил по самозанятым и людям, занятым в сфере образования. Самозанятые, в том числе из отраслей, сильнее всего пострадавших от локдауна, таких как гастрономия, туризм, искусство и культура, оказались за бортом программ государственной помощи.

Исследователи также разработали индекс финансовой озабоченности. Выяснилось, что крупные финансовые потери понесли прежде всего люди из больших домохозяйств. Например, в квартирах, где вместе проживают три, четыре, пять или более человек. Это, вероятно, связано с тем, что во время первого локдауна, длившегося с марта по май 2020 года, многим родителям пришлось заботиться о своих детях, вместо того чтобы искать новые способы заработка. Этот эффект выражен в сельской местности сильнее, чем в городах.

Согласно результатам исследования, женщины также намного чаще, чем мужчины, сталкиваются с финансовыми трудностями. Это объясняется тем, что многие из них заняты в сфере услуг, например, в гостиничном бизнесе и индустрии красоты. Компании, представляющие эти отрасли, особенно пострадали из-за введённых ограничений. Кроме того, множество женщин работали на неполную ставку и не имеют права на получение пособия. По той же причине, вероятно, большие трудности испытывают люди без профессиональной подготовки: в отличие от официанта налоговый консультант может легко перейти на удалённый режим работы.

Авторы исследования выносят свои рекомендации. Они считают разумным внесение некоторых изменений социально-политического характера. С их точки зрения, список получателей государственных пособий должен быть расширен, например, до работающих на неполную ставку. Пособие, составляющее от 60% до 87% заработной платы, не должно падать ниже минимального уровня, который необходимо установить. Кроме того, авторы предлагают перевести работу консультационных центров для лиц, имеющих долговые обязательства, в онлайн-формат. Насколько дорого это обойдётся государству, неясно. Сомнительно, что эти предложения будут реализованы в 2021 году, пишет Der Spiegel.