Spiegel: прогрессирующая нищета — половина немцев считает, что им недоплачивают

Проблема нищеты в Германии изменилась на фоне пандемии коронавируса, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По данным публикуемого раз в два года отчёта, теперь граждане, которые однажды попали за черту бедности, остаются за ней всё дольше. Кроме того, эпидемия усилила ощущение несправедливого неравенства при распределении доходов населения: половина граждан считает, что их зарплата не соответствует их профессиональным навыкам.

Статистика показывает, что проблема нищеты в Германии изменилась, пишет немецкий журнал Der Spiegel. При этом пандемия коронавируса грозит обострить положение для малоимущих граждан.

Уже давно, с начала 90-х годов прошлого века, в стране разрасталась и в итоге существенно увеличилась пропасть между богатыми и бедными. Затем разрыв слегка сократился: в 2018 году почти каждый шестой (15,8%) находился в группе, приближающейся к порогу нищеты. В конце 90-х годов это число составляло почти 11%. Однако изменилась, в первую очередь, структура нищеты, пишет издание.

«Мы видим, что семьи, которые однажды соскользнули ниже черты бедности, всё чаще и дольше остаются за этой чертой», — отмечает научный сотрудник центра социальных исследований в Берлине WZB Филип Вочак, один из авторов отчёта по социальной сфере Германии за 2021 год, представленного в эту среду.

Среди людей, которые в 2018 году жили в относительной бедности по уровню доходов, 88% уже как минимум однажды оказывались за чертой нищеты за последние четыре года. Примерно 44% из них в это время постоянно жили в бедности.

Как отмечает немецкий журнал, нищета — понятие относительное. Официально признаком риска нищеты в Германии считаются случаи, когда чистый доход семьи составляет менее 60% среднего заработка. В 2018 году этот показатель находился на отметке €1040 за месяц для семей из одного человека и €1352 для одного родителя с ребёнком.

Соответствующий отчёт составляется центром социальных исследований в Берлине, федеральным ведомством статистики и федеральным институтом по исследованию населения раз в два года начиная с 1983 года. В его составлении также участвует группа специалистов по социологии и экономике из Немецкого института экономических исследований. Отчёт показывает масштабный срез общества в целом, но также и субъективные установки, взгляды и ценности граждан. В нём объединяются данные официальной статистики и результаты социальных исследований.

Самый высокий риск нищеты установлен среди матерей и отцов-одиночек и составляет 41%. Также он высок для людей с аттестатом об окончании школы и без дополнительного профессионального образования (35%) и для мигрантов в первом поколении (29%). Повышенный риск нищеты отмечается в западных областях со слаборазвитой структурой и, даже спустя 30 лет после объединения страны, в Восточной Германии.

Кроме того, у населения растёт ощущение несправедливого неравенства в уровне доходов, подчёркивает Der Spiegel. Лишь половина граждан считает, что получаемая ими зарплата соответствует их умениям. Почти 75% западных немцев сейчас придерживаются мнения, что государство должно принять меры для сокращения разницы в уровне доходов. В 2002 году такого мнения придерживались менее половины граждан в бывшей Западной Германии. В землях бывшей Восточной Германии эту позицию сейчас разделяют около 80%.

Как сообщается в статье, отчёт постоянно акцентирует внимание на текущих проблемах. В 2016 году это были миграция и отток населения, в 2018 году — жизненные условия детей в Германии. В этом году последовал коронавирус. Результаты охватывают, в первую очередь, ситуацию, начиная с первого шатдауна и до лета 2020 года.

В эту первую фазу пандемии группы с более высоким уровнем дохода чаще сталкивались с его снижением. Однако для пострадавших с низким уровнем дохода финансовые последствия стали более тяжёлыми. По данным опросов, 17% обученных и необученных сотрудников и почти 14% обычных служащих отмечали, что столкнулись с финансовыми трудностями или риском их испытать, и полагали, что это может произойти в ближайшие 12 месяцев.

Среди квалифицированных специалистов и служащих эта проблема коснулась лишь 9%. Сильнее всего от неё пострадали отцы и матери-одиночки (25%) и самозанятые (20%). Также выяснилось, что мигранты (15%) испытывали финансовые трудности почти вдвое чаще, чем люди без миграционного прошлого (8%).

Кроме того, сотрудники в группе с самым низким уровнем дохода во время первого шатдауна чаще оказывались безработными или освобождались от работы, но при этом они же реже имели возможность продолжать профессиональную деятельность из дома, удалённо, подчёркивает немецкий журнал Der Spiegel.