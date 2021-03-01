«Вести»: украинские эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты

За первые два месяца нового года на Украине начали резко дорожать продукты питания, и эксперты дают неутешительные прогнозы. Как пишут «Вести», к лету прогнозируют новый рост цен, в том числе на мясо, масло, яйца, а также овощи, которые могут вырасти в цене на 100—150%.

Первые два месяца этого года больно ударили по кошелькам украинцев. Как пишут «Вести», эксперты подсчитали, что средний чек потребителя, который приходит в магазин за овощами, фруктами, мясом, яйцами, колбасными изделиями, крупами и молочкой, вырос на четверть.

Как отмечает издание, больше всего увеличилась стоимость яиц и растительного масла. Не радует и стоимость сахара, который с лета подорожал на 50%, выросла в цене на 20% мука, а макароны, крупы, молочка и мясо — на 10%. Постоянно по чуть-чуть дорожает хлеб, а набор для борща, который в прошлом году значительно подешевел, добавил в цене 10%.

«Основная часть продуктов будет дорожать в рамках той инфляции, которая заложена в бюджете — 7,3 процента. За январь мы уже увидели среднее подорожание на 1,3 процента, в феврале — приблизительно столько же. Значит, до конца года стоимость большинства продуктов вырастет на 6 процентов. При этом будут продукты, которые подорожают намного больше. Заметнее всего будут колебаться цены на куриные яйца. Сейчас их стоимость высокая, но ожидается, что в марте пойдёт вниз, летом вообще упадёт, а осенью опять поднимется. И это зависит не от сезонности, а от того, что производители в период большого спроса продают яйца по высокой цене, а потом, когда спрос падает, снижают цену. Сегодня спрос на яйца уже довольно низкий из-за высокой цены», — объясняет «Вестям» глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, молочные продукты за год подорожают на 9%. На рынке появились крупные игроки, которые производят молоко высокого качества, и они говорят, что с каждым годом ситуация выравнивается и дефицита сырья всё меньше.

«Что касается подсолнечного масла, то в этом году его цена поднялась из-за неурожая подсолнуха. В других странах подсолнечное масло не так употребляют, как мы, и нам неоткуда его импортировать. Россия из-за таких же проблем его не экспортирует. Тут вариант — переходить на другое масло: кукурузное, к примеру. Кукурузы у нас много, главное — начать выращивать подходящий сорт и наладить производство масла. И как только начнут производить больше кукурузного масла, тогда его цена будет низкая и оно вытеснит подсолнечное. Цена гречки выросла только потому, что её перестали импортировать из России, а другие страны её не выращивают в большом количестве, мы тоже просчитались с посевами», — отмечает Алексей Дорошенко.

Однако, отмечает издание, есть хорошие новости. Директор Украинской плодо­овощной ассоциации Федор Рыбалко уверен, что до нового урожая цена на набор для борща не вырастет.

«В этом году борщовый набор радует. Лук — по 5,50 гривен, а не по 25, как в прошлом году, и он не будет дорожать. В этом зимнем сезоне его даже экспортируют. Более того, построены хорошие хранилища, которые позволяют с минимальными потерями хранить овощи. Сельхозпроизводители после прошлогодних потрясений с весенним локдауном уже понимают, как надо действовать. Плюс открылся доступ к финансированию, а это значит, что ранние овощи будут на столах украинцев по нормальной цене», — говорит «Вестям» Рыбалко.

Перед Пасхой стоимость продуктов не изменится, считает Алексей Дорошенко. Хотя принято считать, что повышенный спрос должен сказаться на цене, но на Украине последние три года перед любым праздником не наблюдается повышенного спроса на товары. Даже на Новый год, уверяет Дорошенко.

Экономический эксперт Олег Пендзин, напротив, считает, что цены только начинают расти. По его словам, к началу мая подорожают практически все продукты, особенно мясо, мясопродукты, яйца и масло. Это же касается и овощей, которые весной поднимаются в цене на 100—150%.

«Не стоит забывать, что в марте на 300 гривен поднимут пенсии 8 миллионам пенсионеров, и они эти деньги понесут в магазины. А так как товара весной меньше и хранение его увеличивается в цене, то и продукции будет меньше на рынке. А когда денег больше, а предложений меньше — это приводит к росту цен. Я думаю, что дешеветь не будет ничего. А вот быстрее всех будут дорожать овощи, да и всё остальное понемногу», — подчеркивает Пендзин.

Основная проблема скачков стоимости продуктов питания, как отмечают эксперты, в отсутствии госрегулирования на социальную группу товаров, от которого отказались несколько лет назад.

«Сегодня у нас есть мониторинг цен на социальные продукты питания, который был запущен год назад. Он не так эффективен, как госрегулирование, но работает. Но если госрегулирование было по 32 продуктам питания, то мониторинг — всего по девяти, и Минэкономразвития перечень не расширяет. Более того, я слышал, что от госмониторинга собираются вообще отказаться, как только стабилизируется внутренняя ситуация. Но я считаю, что этого делать нельзя, в таком случае рост цен вообще ничего сдерживать не будет», — сказал Дорошенко.