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Вести: будущим украинским госслужащим придётся сдать экзамен на знание языка

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Более 100 тысячам украинцев летом придётся подтвердить уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен. Как передают «Вести», 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком.
Вести: будущим украинским госслужащим придётся сдать экзамен на знание языка
Reuters

Около 100—150 тысяч граждан Украины начиная с 16 июля должны будут подтвердить уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен. Как пишут «Вести», об этом заявила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская в своём публичном отчете.

«Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен и с 16 июля засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет около 100—150 тысяч», — отметила она.

Демская сообщила, что центры для сдачи тестов на владение украинским языком будут как минимум в каждом областном центре, а сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно.
 
При этом она подчеркнула, что закон обратной силы не имеет, и все, кто уже работает на госслужбе и не претендует на какую-то должность, сдавать экзамен не обязаны.
 
«Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-то будет избираться на конкурсе», — отметила она.
 
Как напоминает издание, в апреле 2019 года Верховная рада приняла закон «О функционировании украинского языка как государственного». Документ регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальных форм собственности.
 
16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком.
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