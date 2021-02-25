Вести: будущим украинским госслужащим придётся сдать экзамен на знание языка

Более 100 тысячам украинцев летом придётся подтвердить уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен. Как передают «Вести», 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком.

Около 100—150 тысяч граждан Украины начиная с 16 июля должны будут подтвердить уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен. Как пишут «Вести», об этом заявила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская в своём публичном отчете.

«Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен и с 16 июля засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет около 100—150 тысяч», — отметила она.

Демская сообщила, что центры для сдачи тестов на владение украинским языком будут как минимум в каждом областном центре, а сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно.

При этом она подчеркнула, что закон обратной силы не имеет, и все, кто уже работает на госслужбе и не претендует на какую-то должность, сдавать экзамен не обязаны.

«Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-то будет избираться на конкурсе», — отметила она.

Как напоминает издание, в апреле 2019 года Верховная рада приняла закон «О функционировании украинского языка как государственного». Документ регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальных форм собственности.

16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком.