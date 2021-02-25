Вести: будущим украинским госслужащим придётся сдать экзамен на знание языка
Около 100—150 тысяч граждан Украины начиная с 16 июля должны будут подтвердить уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен. Как пишут «Вести», об этом заявила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская в своём публичном отчете.
«Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен и с 16 июля засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет около 100—150 тысяч», — отметила она.
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