Вести: украинизация сферы обслуживания разделила жителей страны на два лагеря

После того как вся сфера обслуживания на Украине с 16 января перешла на украинский язык, украинцы разделились на два лагеря. Как пишут «Вести», одни считают эти требования необязательными, если люди и без украинского языка понимают друг друга. Другие же требуют разговаривать с ними исключительно на украинском, а в противном случае грозят доносами. Причём, отмечает издание, на сайтах госорганов уже появились образцы жалоб, которые могут подать потребители, если их не обслужили на украинском языке.

На Украине с 16 января вся сфера обслуживания, включая супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы, должна разговаривать с посетителем-клиентом исключительно на украинском языке. Обслуживать на русском или на каком-нибудь другом — только по просьбе клиента, а за несоблюдение правил по сигналу недовольных персонал или же владельца могут оштрафовать. «Вести» выяснили, кто будет следить и доносить на нарушителей.

Как отмечает издание, украинцы разделились на два лагеря. Одни требуют разговаривать с ними исключительно на украинском, а в противном случае грозят доносами. Другие же считают эти требования необязательными, если люди и без украинского языка понимают друг друга.

«У меня магазин. С 16 января я должна общаться с клиентами исключительно на украинском. Но так как круг моего общения русскоязычный, то говорю я на украинском плохо. Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится. Хотя, верите, до этого никаких претензий не было. Каждый говорил на том языке, на каком хотел», — рассказывает «Вестям» жительница Днепра Валерия Сорокина.

Жители Закарпатья, чьим родным языком является венгерский, вообще в замешательстве, потому что они всю жизнь говорили, используя венгерские, украинские и русские слова, — мало кто может похвастаться чистой украинской речью.

У нас в Закарпатье говорят на том языке, какой знают, и все друг друга понимают. Я венгр, это мой родной язык. Да, я учил украинский, с приезжими разговариваю сразу на трёх языках, у меня и украинские, и русские, и венгерские слова в предложении. Не уверен, что штрафы исправят положение. Знание языка надо требовать от молодёжи и чиновников, — говорит «Вестям» владелец магазина Марьян из Мукачево.

Как отмечают «Вести», люди, называющие себя защитниками украинского языка, уже потирают руки в предвкушении, как будут драконить русскоязычных.

«У меня аж всё свербит. За кацапизацию многие получат по морде», — пишут они в своих группах в социальной сети.

Более того, они уже тренируются. К примеру, преподавателя танцев из Обухова Оксану Саяпину после признания в том, что она ведёт уроки на русском языке, а дети прекрасно её понимают, затравили в соцсетях. Отреагировало и руководство центра культуры, где она преподаёт. Оксане вынесли выговор за то, что говорит не на государственном языке.

А депутат Одесского горсовета от ЕС Жанна Мадриченко и вовсе устроила скандал с привлечением полиции. Правда, она уверяет, что начала отнюдь не первой.

«Моего знакомого высадили из такси за то, что разговаривал на украинском. Ему таксист так и сказал, и отказался везти дальше. На сестру накричал посетитель дорогого ресторана на Дерибасовской за то, что она разговаривала на украинском по телефону за соседним столиком, а ему разговор мешал. Вот и я накануне сочельника заехала в магазин «Рошен» докупить сладостей гостям. Уже на кассе, заплатив, попросила охранника с неправильно надетой маской отойти от меня, соблюдая дистанцию. Отреагировал он мгновенно: «А чего это вы тут на украинском разговариваете? После 16-го будете, а пока здесь русский язык», — рассказывала Мадриченко.

В итоге она пожаловалась руководству магазина на охранника. Но когда там сказали, что ничего страшного нет, она вызвала полицию. Правда, пока та ехала, на горячей линии фабрики «Рошен» уже извинились.

«Сказать, что в шоке, ничего не сказать. В моём городе мне будут рассказывать, на каком языке мне здесь общаться?! Кстати, за всё это время со мной разговаривали исключительно на русском, кроме одной сотрудницы, которая извинилась. Это дело я доведу до конца», — пообещала Мадриченко.

Ещё накануне Нового года уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь отметил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля.

«Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика, но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами», — написал он на свой странице в соцсети и сообщил, как вести себя жалобщикам.

Он предлагает попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на украинском языке. Если работник отказывается выполнить просьбу, то можно обратиться к руководству учреждения или на горячую линию учреждения. Если администрация отказывается выполнить законное требование, то необходимо зафиксировать факт отказа с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и отправить жалобу. Как отмечает автор материала, офис уже засыпали жалобами. Их, как сообщил омбудсмен, пришло около 50.

Не осталась в стороне от решения вопроса и Госпродпотребслужба, которая на своём сайте опубликовала образец заявления, которое может подать им любой потребитель, если его не обслужили на украинском языке. Но при этом Госпродпотребслужба расширила список претензий. Он касается не просто обслуживания не на государственном языке, но и чеков, прейскурантов.

При этом в заявлении надо указывать, что из-за «иностранного языка покупатель сделал неправильный выбор и купил не те товары, что хотел». Но при этом в заявлении нужно указать не только адрес данного заведения, но и его название, фамилию собственника и приложить фискальный чек.

«Ну жалобу они написать могут, но тут возникает масса моментов. Госпродпотребслужба может выйти на проверку, если будет указан субъект хозяйственной деятельности. Но если нет чека, если нет названия, что за фирма обслужила не на том языке, никто ни на какую проверку не пойдёт. По сути, в сфере обслуживания это коснётся только честных предпринимателей, которые платят налоги, которые выдают фискальные чеки. К примеру, на рынках, продавцам на раскладках никакие штрафы за нарушение закона о мове и никакие проверки не грозят, потому что они работают без документов. На каком хотят языке, на том и будут разговаривать. Кричи не кричи — толку не будет. Единственное, что могут сделать мовные активисты, — не покупать у них товар, не обслуживаться у них. Хотя вообще-то надо обращать внимание не на то, на каком языке обслуживают, а на то, что вам продают», — говорит «Вестям» глава Союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

В свою очередь глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь и вовсе отмечает, что сфера услуг должна говорить на том языке, на котором удобно потребителю.

«Самый правильный язык для сферы услуг — это качественно предоставленная услуга. А всё, что сейчас создаётся вокруг украинского языка, — это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», — сказал «Вестям» Соболь.