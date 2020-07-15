СТРАНА: запреты бессильны — украинцы расхватывают книги на русском
Украинские издатели говорят, что в стране выпускают больше книг на украинском языке, но продаются в больших городах лучше книги на русском. Как пишет «СТРАНА», основная читающая аудитория — русскоговорящие люди возрастом 35+, которые выросли на русской классике и литературу на украинском языке воспринимают плохо или не воспринимают совсем. Поэтому, несмотря на государственное стимулирование украинских издателей и действующие ограничения на ввоз российских книг, многие украинцы как читали, так и продолжают читать на русском.
«На русском языке у нас книги раскупают почти сразу, как завозят. Из украиноязычного берут только бестселлеры, нонфикшн, который мы на витрину выставляем. А так в основном покупают русские книги, классическую художественную литературу, и приходят именно за ними», — рассказала журналистам продавец одного из киевских книжных магазинов.
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