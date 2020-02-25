СТРАНА: на Украине призвали «вычищать» библиотеки от советских книг

Директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль призвала власти изъять из библиотек книги, которые были изданы в СССР, чтобы заменить их на современные и украиноязычные. Как передаёт «СТРАНА», по мнению Коваль, данные меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и их общения на тему украинской литературы.
На Украине призвали изъять из библиотек книги, которые были изданы в СССР, чтобы заменить их на современные и украиноязычные. Как пишет «СТРАНА», об этом рассказала директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль.
«По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов — это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые выданы после 2000 года», — отметила Коваль.
Она подчеркнула, что власти должны проводить аудит и «вычищать библиотеки от советского фонда». Такие меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и «их коммуникации о литературе на украинском языке».
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