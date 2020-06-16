NewsOne: украинцы возмутились отказом McDonald's обслуживать клиентов на русском языке

Компания McDonald's на Украине оказалась в центре языкового скандала после того, как отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке. Как передаёт NewsOne, это возмутило русскоязычных пользователей соцсетей, которые призвали бойкотировать популярную сеть ресторанов быстрого питания.

Компания McDonald's оказалась в центре языкового скандала и возмутила пользователей соцсетей, после того как отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке. Как передаёт NewsOne, в электронном меню популярной сети ресторанов быстрого питания доступны только два языка: украинский и английский. Это возмутило многих пользователей социальных сетей, которые посчитали это дискриминацией русскоязычного населения Украины и даже призвали к бойкоту ресторанов.

«Так понимаю руководители или айтишники компании Макдональдс решили дискриминировать или потроллить таким образом русскоязычных граждан Украины? Ну ок. Давайте тогда мы, русскоговорящие украинцы, объявим им бойкот. Ну раз они считают, что нас нет. Будем считать, что их тоже нет. Посмотрим сколько нас, таких», — написал на своей странице в Facebook журналист Евгений Хурсин.

По его словам, после этого поста в комментариях на него накинулись «перепатриоты», предложив ему уехать с Украины из-за его позиции.

«Я отлично пишу, говорю и понимаю украинский. Прошу заметить, не предлагал убирать украинский или английский. Наоборот, они должны быть. Обязательно. Как и русский — второй, если не первый по популярности язык в стране. Вопрос уважения к клиентам. Но, похоже, компания выбирает политику вместо бизнеса. Вот на своей странице они дают исчерпывающий ответ. Ну ок», — пояснил Хурсин.

Свое мнение высказал и блогер Денис Гороховский. По его словам, русскоязычные посетители должны сами решать будут ли они посещать ресторан, который заявил, что русского языка в нём не будет.

«Макдональдс оказался в эпицентре языкового скандала. Правда, на этот раз возмутились русскоязычные граждане Украины, что бывает редко. Но Макдональдс озвучил свою официальную позицию: русского языка в заведении не будет. Будут ли там русскоязычные посетители, каждый уже будет решать для себя», — написал Гороховский.

Также к бойкоту против языковой политики присоединилась и журналист Олеся Медведева.

«McDonald's Украина решили вмешаться в языковой вопрос. Что ж... неправильный выбор. Бойкот» — написала она в своём Telegram-канале.

Как отмечает канал, представители компании уже прокомментировали возмущение клиентов отсутствием русского языка.

«В компании МакДональдс на Украине основным языком коммуникации является украинский язык. В частности, украинским языком предоставлена информация в уголке потребителя, на сайте, осуществляется рекламная коммуникация, общение в социальных сетях», — заявили в компании.