NewsOne: украинцы возмутились отказом McDonald's обслуживать клиентов на русском языке
Компания McDonald's оказалась в центре языкового скандала и возмутила пользователей соцсетей, после того как отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке. Как передаёт NewsOne, в электронном меню популярной сети ресторанов быстрого питания доступны только два языка: украинский и английский. Это возмутило многих пользователей социальных сетей, которые посчитали это дискриминацией русскоязычного населения Украины и даже призвали к бойкоту ресторанов.
«Так понимаю руководители или айтишники компании Макдональдс решили дискриминировать или потроллить таким образом русскоязычных граждан Украины? Ну ок. Давайте тогда мы, русскоговорящие украинцы, объявим им бойкот. Ну раз они считают, что нас нет. Будем считать, что их тоже нет. Посмотрим сколько нас, таких», — написал на своей странице в Facebook журналист Евгений Хурсин.
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