«Лучше продаются»: на «1+1» объяснили, почему мелодрамы снимают на русском языке
На телеканале «1+1» объяснили, почему они снимают комедии на украинском языке, а мелодрамы на русском. Как пишет «СТРАНА», продюсер сериалов и фильмов телеканала Алёна Еремеева рассказала, что украиноязычный продукт пока не так хорошо продаётся, как хотелось бы.
«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее даётся для этого жанра. Артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще», — заявила она во время презентации нового сезона телеканала.
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