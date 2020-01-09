Telegraph: уроки капитализма и побег от хаоса — художник напомнит россиянам, за что они полюбили «Санта-Барбару»

В то время как у себя на родине «Санта-Барбара» считается не самым примечательным произведением телеискусства, для россиян этот сериал стал символом эпохи, сумевшим многим помочь пережить трудное время после распада СССР, пишет Пол Кендалл в The Daily Telegraph. Чтобы понять, как мыльная опера повлияла на становление современной России, исландский художник Рагнар Кьяртанссон намерен переснять сериал в Москве.

В начале 1992 года, спустя всего несколько недель после распада СССР, Россию поглотил феномен, по силе своей сравнимый только с самой суровой русской зимой. Пока всю страну стремительно охватывал политический хаос, а преступный мир выходил из-под контроля, миллионы бывших советских граждан каждую неделю с упоением следили за судьбой героев американской мыльной оперы «Санта-Барбара» и впервые открывали для себя мир капитализма, пишет в своей статье культурный обозреватель The Daily Telegraph Пол Кендалл.



Россияне называли в честь главных персонажей своих питомцев, Иденами и Мэйсонами, строили целые бары и отели в характерном санта-барбаровском стиле. Само название стало синонимом драматичных перипетий, так что кому-то иной раз могли даже сделать замечание: «Развёл тут, мол, «Санта-Барбару».



Первая американская мыльная опера в России вышла в эфир в четверг 2 января — эффект был сравним с «ядерной бомбой, разорвавшейся в самом сердце русской зимы», утверждает исландский художник и мастер перформанса Рагнар Кьяртанссон. «Люди жили при социализме и читали стихи за кухонным столом. И тут появляется эта американская «бомба», мыльная опера с красивыми людьми и проблемами богатых. Это полностью изменило Россию», — комментирует Кьяртанссон, который планирует в своей новой работе изучить, какое влияние оказала «Санта-Барбара» на психологию россиян.



В рамках своего нового проекта художник намерен воссоздать сцены из культового сериала — теперь уже с участием российских актёров. В течение полугода в новом музее современного искусства ГЭС-2 в центре Москвы будут проходить съёмки новой версии бесконечной мелодрамы, целью которых станет выявить, как «Санта-Барбара» помогла сформироваться современной России.



Как подчёркивает автор статьи, западным зрителям может быть непонятно, что же такого нашли россияне в саге о жизни двух богатых семей, Кэпвеллов и соперничавших с ними Локриджей. На Западе сериал по большей части славится своими наигранными сценами, высокопарными диалогами и до комичного неожиданными сюжетными поворотами. После девяти лет существования в 1993 году из-за снижения рейтингов американский канал NBC поставил крест на «Санта-Барбаре», впрочем дома по ней никто особо скучать и не стал.



Но в России сразу после поражения коммунизма сериал стал способом отвлечься от тревожной реальности, а также посмотреть, как живут в другом мире. В своей статье, вдохновившей Кьяртанссона на его большой проект, писатель российского происхождения Михаил Йоссель описывает, что после распада Советского Союза обычные граждане, «чьё время на земле было ближе к своему концу, чем к началу», в большинстве своём в одночасье лишились всех своих сбережений и оказались полностью дезориентированы. «В жизни осталось очень мало стабильных вещей, отчего они и были очень ценны. И «Санта-Барбара» была такой вещью, самой красивой и оптимистичной из всех», — цитирует Кендалл Йосселя.



В «Санта-Барбаре», как «лишь отчасти иронично отметил» писатель, мужчины не справляли нужды в подъездах, не пили дешёвый одеколон, чтобы опохмелиться с утра, и не умирали от цирроза печени, как только им стукнет чуть больше 50 лет. В том красивом мире температура никогда не опускалась до -30 °C, никто не голодал, бабушкам не «скручивало» спину, а врачи не говорили им, что они уже «и так достаточно пожили», писал Йоссель.



По словам Пола Кендалла, «поражение» в длившейся не один десяток лет холодной войне — «один из самых унизительных моментов» в российской истории. Людям внезапно пришлось нос к носу столкнуться с вероятностью, что всё это время Америка могла быть права. Так что за отсутствием какой-то другой информации народ стал смотреть «Санта-Барбару» и размышлять, станут ли и они когда-нибудь такими же приятными и самоуверенными персонажами, которые могут делать всё что заблагорассудится и следовать за своими мечтами. Как утверждает журналист, русские и Трампа любят частично потому, что, кажется, что он как раз из такой вот мыльной оперы.



Пока музей, в котором будет реализовываться проект Рагнара Кьяртанссона, достраивается, и будет открыт только осенью. Реконструкция идёт по проекту итальянского архитектора Ренцо Пьяно, одним из авторов дизайна Центра Помпиду в Париже. Съёмки начнутся с 217-й серии — её показали в России первой.



«Я люблю Россию. Впервые приехал сюда в 1997 году и сразу же влюбился в эту атмосферу безумия», — вспоминает Кьяртанссон. Художник рассказывает, что, приехав в нулевых, заметил, как всё меняется, как на смену хаоса пришла «определённая стабильность», как стал появляться средний класс. «Кроме того, я понял, что у меня есть много предрассудков в отношении России. Мы склонны слишком упрощать её, а с этим нужно быть осторожнее», — подчёркивает исландец. Кьяртанссон заверяет, что относится к проекту со всей серьёзностью.



Как обращает внимание Пол Кендалл, «Санта-Барбара» в новом прочтении может напомнить россиянам о невыполненных обещаниях капитализма. Да, в стране удалось искоренить крайние формы бедности, но в эпоху Владимира Путина с политическими свободами всё непросто и молодёжь жаждет большего контакта с остальным миром, пишет обозреватель. Возможно, дух «Санта-Барбары» снова готов ожить.