DM: арт-объект банан за $120 тыс. съел «голодный художник»

Работу художника Маурицио Каттелана «Комедиант», которая представляет собой обыкновенный банан, прикреплённый к стене галереи, съел в рамках «перформанса» другой художник Дэвид Датуна, сообщает Daily Mail. Впрочем, как выяснилось, уничтожен арт-объект не был: его ценность заключается в сертификате подлинности, а сам фрукт в любом случае предполагается регулярно менять. Как напоминает DM, ранее «Комедиант» был приобретён за $120 тыс.

Арт-объект итальянского художника Маурицио Каттелана в виде банана, прикреплённого скотчем к стене павильона галереи Perrotin на проходящей в городе Майами художественной ярмарке Art Basel, который ранее за $120 тыс. приобрёл коллекционер из Франции, был съеден, пишет Daily Mail.



Как сообщает газета со ссылкой на представителя галереи, банан на виду у собравшейся публики сорвал со стены художник-акционист Дэвид Датуна, записав свои действия на видео, которое он позже опубликовал в Instagram. «Вот вам перформанс «Голодный художник», — сказал Датуна. Затем он очистил фрукт и «под смешки зрителей» съел, отметив: «Спасибо, очень вкусно».



Как подчёркивает корреспондент Daily Mail, Датуну быстро увёл сотрудник галереи, однако ситуация разрешилась без особых неприятностей. Дело в том, что реальная ценность арт-объекта, который носит название «Комедиант», заключается в сертификате подлинности — по задумке создателя, банан и так необходимо регулярно менять. Это и произошло всего через пятнадцать минут после перформанса Датуны.



«Само произведение он не уничтожил, — прокомментировал ситуацию директор галереи Perrotin по связям с музеями Люсьен Террас. — Банан — это идея». По словам Терраса, перформанс Датуны привлёк много внимания к павильону Perrotin, и хотя подобные «зрелища» в галерее не очень любят, он «заставил многих улыбнуться».



Художник Маурицио Каттелан известен прежде всего своей работой «Америка», которая представляет собой полнофункциональный унитаз, выполненный из золота 750-ой пробы, говорится в материале, Каттелан ранее выражал готовность сдать унитаз в аренду президенту США Дональду Трампу.



«Америка», стоимость которой оценивается в $6 млн, вновь попала в поле зрения СМИ в сентябре нынешнего года, когда работа была украдена из британского Блейнхемского дворца, где она выставлялась, напоминает корреспондент Daily Mail.