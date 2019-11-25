Welt: воры обокрали сокровищницу Дрездена, устроив поджог и вырубив электричество

Неизвестные проникли во всемирно известную сокровищницу дворца-резиденции в Дрездене и похитили ценности на трёхзначную сумму, исчисляющуюся в миллионах, передаёт немецкий канал Welt. Банда воров пробралась внутрь, устроив поджог кабельной сети и полностью отключив электроснабжение дворцового комплекса. Преступникам удалось скрыться.
Сегодня утром было совершено проникновение в знаменитый «Зелёный свод» в Дрездене. По информации газеты Bild, были украдены старинные украшения на сумму, измеряющуюся в миллионах. Неизвестные преступники, предположительно, подожгли распределительный щит на мосту Аугустус Брюке, чтобы парализовать подачу электропитания в собрании произведений искусства. С подробностями Сандра Заттманн.
Всё дымит и горит на историческом мосту в центре Дрездена. К настоящему времени пожарным удалось потушить возгорание кабельной сети. Однако поджог сети электроснабжения намного масштабнее: с его помощью банде воров удалось полностью парализовать электроснабжение также во дворце-резиденции и в его художественном собрании — в том числе, все сигнализации и системы безопасности.
Таким образом, банда воров смогла необнаруженными проникнуть в сокровищницу. Около пяти часов утра преступники пробрались в «Зелёный свод» через угловое окно и завладели сокровищами на трёхзначную сумму, исчисляющуюся в миллионах. По всей видимости, грабители похитили, в первую очередь, старинные украшения, бриллианты и драгоценные камни. Вазы и громоздкие предметы они оставили на месте.
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер ошеломлён произошедшей кражей. «Были обворованы не только государственные собрания произведений искусства, но и мы, Саксония! — написал он в твите. — Ценности, которые здесь находятся, с трудом зарабатывались людьми в нашем вольном государстве на протяжении многих столетий».
«Зелёный свод» известен во всём мире своими сокровищами саксонских князей от Ренессанса до эпохи классицизма. Это самое крупное собрание украшений в Европе. Каким образом злоумышленники вообще смогли подобраться к электрическим коммуникациям на мосту Аугустус Брюке? Весьма вероятно, что преступники обладали внутренней информацией, касающейся всего электроснабжения дворца-резиденции. Банда скрылась. Полиция до сих пор не может выйти на след преступников.
В Дрездене рассказали об ограблении сокровищницы «Зелёный свод», которое произошло утром 25 ноября. Как отметила директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман, похитители забрали по меньше мере три бесценных ювелирных гарнитура XVIII века.
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