Welt: воры обокрали сокровищницу Дрездена, устроив поджог и вырубив электричество

Неизвестные проникли во всемирно известную сокровищницу дворца-резиденции в Дрездене и похитили ценности на трёхзначную сумму, исчисляющуюся в миллионах, передаёт немецкий канал Welt. Банда воров пробралась внутрь, устроив поджог кабельной сети и полностью отключив электроснабжение дворцового комплекса. Преступникам удалось скрыться.

Сегодня утром было совершено проникновение в знаменитый «Зелёный свод» в Дрездене. По информации газеты Bild, были украдены старинные украшения на сумму, измеряющуюся в миллионах. Неизвестные преступники, предположительно, подожгли распределительный щит на мосту Аугустус Брюке, чтобы парализовать подачу электропитания в собрании произведений искусства. С подробностями Сандра Заттманн.

Всё дымит и горит на историческом мосту в центре Дрездена. К настоящему времени пожарным удалось потушить возгорание кабельной сети. Однако поджог сети электроснабжения намного масштабнее: с его помощью банде воров удалось полностью парализовать электроснабжение также во дворце-резиденции и в его художественном собрании — в том числе, все сигнализации и системы безопасности.

Таким образом, банда воров смогла необнаруженными проникнуть в сокровищницу. Около пяти часов утра преступники пробрались в «Зелёный свод» через угловое окно и завладели сокровищами на трёхзначную сумму, исчисляющуюся в миллионах. По всей видимости, грабители похитили, в первую очередь, старинные украшения, бриллианты и драгоценные камни. Вазы и громоздкие предметы они оставили на месте.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер ошеломлён произошедшей кражей. «Были обворованы не только государственные собрания произведений искусства, но и мы, Саксония! — написал он в твите. — Ценности, которые здесь находятся, с трудом зарабатывались людьми в нашем вольном государстве на протяжении многих столетий».

«Зелёный свод» известен во всём мире своими сокровищами саксонских князей от Ренессанса до эпохи классицизма. Это самое крупное собрание украшений в Европе. Каким образом злоумышленники вообще смогли подобраться к электрическим коммуникациям на мосту Аугустус Брюке? Весьма вероятно, что преступники обладали внутренней информацией, касающейся всего электроснабжения дворца-резиденции. Банда скрылась. Полиция до сих пор не может выйти на след преступников.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2019 года.