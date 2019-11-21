Fox News: американские левые хотят разрешить проституцию и кражу «необходимых товаров»

Член палаты представителей конгресса США Аянна Прессли предложила план масштабной реформы системы правосудия. Как отмечает Fox News, в числе предложений — отмена уголовной ответственности за проституцию и некоторые виды краж. По мнению телеведущего Такера Карлсона, левые политики всегда занимают сторону нарушителей порядка, игнорируя права законопослушных граждан.

Нападая на закон и порядок, левые не только критикуют прошлые доктрины. На той неделе конгрессмен от штата Массачусетс Аянна Прессли выступила с собственным «зелёным новым курсом», посвящённым теме преступности.



Это большой план, там есть многое… Мы можем говорить о нём целый час! Но вот некоторые из предложений. Запретить пожизненные сроки — во всех случаях. Запретить уголовное преследование несовершеннолетних как взрослых. Ладно. Легализовать проституцию. Отменить уголовную ответственность за кражу, цитирую, «необходимых товаров». Убрать полицию из государственных школ. И многое другое. Ко всему прочему, предусмотрена ещё и выплата репараций на основании цвета кожи! Неясно, какое это имеет отношение к правосудию, ведь это, конечно же, противоположность правосудию.



Сегодня с нами бывший клерк Верховного суда Иэн Сэмюэл. Большое спасибо, что нашли для нас время, Иэн! Это большое предложение, что-то в нём, пожалуй, не является безумием, но многое является. Трудно дать общую характеристику. Но рассмотрим пару моментов, потому что мне они кажутся интересными.



ИЭН СЭМЮЭЛ, бывший клерк Верховного суда США: Конечно.



Первое — это отмена уголовной ответственности за проституцию. Как мы можем быть против торговли людьми — иными словами, содействия проституции — и при этом отменять уголовную ответственность за проституцию? Они что, думают, что женщины становятся проститутками, потому что хотят? Думают, что для женщин это замечательно?



ИЭН СЭМЮЭЛ: Необязательно так думать. Хотя некоторые действительно так полагают. И, по-моему, есть обоснованные разногласия насчёт того, насколько люди вообще свободны, когда продают свой труд капитализму. Но это, скажем так, второстепенный вопрос.



Но можно спросить: разве лучший способ борьбы с торговлей людьми — привлекать к уголовной ответственности тех, кем торгуют? Или бороться надо на другом уровне? По-моему, очень разумно сказать: «Если вами торгуют, мы не хотим делать вашу жизнь ещё хуже. Мы хотим вам помочь, а не угрожать тюрьмой…»



Да.



ИЭН СЭМЮЭЛ: Мы хотим заняться такими людьми, как… Эпштейн, Трамп, Клинтон и все остальные, кто ведёт эту торговлю… Принцем Эндрю, всеми ими.



Или сутенёрами.



ИЭН СЭМЮЭЛ: Да.



Наверное, вот главный принцип, который действует всегда. Когда вы вводите за что-то уголовную ответственность, этого становится меньше. Конечно, за некоторые вещи в принципе нельзя привлекать. Но правда такова, что при сухом законе смертность от цирроза значительно снизилась. Никто не хочет об этом говорить, но это действительно так.



Итак, если вы легализуете проституцию, если вы легализуете палаточные городки на тротуарах, всего этого становится гораздо больше. И это сказывается на жизни всех остальных. Как насчёт их прав? Думаю, это и есть мой вопрос.



ИЭН СЭМЮЭЛ: Не уверен, что этого будет гораздо больше. Конечно же, любая политика оказывает какое-то воздействие. Но вопрос надо ставить так. Посадить человека в тюрьму, в подземелье — это очень большой шаг, большое вмешательство, правда? И необходимо задаться вопросом: разве это… Скажем так, некто спит на улице или мочится в общественном месте, потому что ему больше негде сходить в туалет… Я соглашусь: если пригрозить этим людям тюрьмой, таких случаев может стать немного меньше. Но надо задаться вопросом: таким ли способом вы хотите решить проблему публичного мочеиспускания и отсутствия места, куда можно сходить в туалет?



Не знаю, зависит от обстоятельств. Вот, допустим, я живу, и у меня на тротуаре палатки, и люди испражняются перед моей дверью, а у меня есть маленькие дети… Ну, у меня же здесь тоже есть права!



ИЭН СЭМЮЭЛ: Да.



Иметь возможность сказать: «Знаете что, делайте это где-нибудь в другом месте! Здесь нельзя. Я много трудился, чтобы заработать на этот дом. Убирайтесь! Уходите! Вы пугаете моих детей»… Нормальное общество признаёт право человека высказать всё это.



ИЭН СЭМЮЭЛ: Совершенно согласен!



Но левые не признают! Потому что они полностью на стороне того, кто отклоняется от нормы. В ста процентах случаев! Если человек показывает обществу средний палец, пытается разрушить то, что построено нами, остальными, они на его стороне! Каждый раз!



ИЭН СЭМЮЭЛ: Не знаю насчёт этого. Думаю, ходить в туалет — это не такое уж отклонение от нормы…



На тротуаре?



ИЭН СЭМЮЭЛ: Но в одном я с вами согласен: нельзя, чтобы в нашем обществе считалось нормой то, что многим людям приходится ходить в туалет на тротуаре, потому что больше негде.



Да.



ИЭН СЭМЮЭЛ: Просто я не считаю, что правильный ответ таков: «Мы посадим вас в тюрьму, там и ходите в туалет». Это решение не очень хорошее, не особо доброе или христианское и так далее…



На самом деле, я хочу сказать не это. Я хочу сказать, что, когда вы «декриминализуете», к примеру, кражу, как это сделали в Калифорнии… По сути, этим вы даёте понять, что хаос, которым мы обязаны IT-олигархии, — это совершенно нормально! И что если вы на это жалуетесь, то вы противник гражданских прав. Хотя на самом деле, если вы на это жалуетесь, вы просто нормальный человек, желающий жить в обществе, где чистота и порядок.



ИЭН СЭМЮЭЛ: Что вы имеете в виду? Преследовать за кражу хлеба, как в «Отверженных»? О чём вы говорите? Кстати, IT-компании больше всех ненавидят нового окружного прокурора Сан-Франциско. Если это не причина его любить, то что же?



IT-компании создали феодальное общество, которое на наших глазах разрушает этот город. Рад был вас видеть сегодня, Иэн! Большое спасибо!



ИЭН СЭМЮЭЛ: Рад был вас видеть. Спасибо.



Дата выхода в эфир 18 ноября 2019 года.