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СТРАНА: новый глава Нацполиции Украины выступил за легализацию проституции

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Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что на Украине может быть легализована проституция. Как пишет «СТРАНА», Клименко добавил, что раз уж его страна не может избавиться от данной проблемы, то её нужно решать на государственном уровне.
СТРАНА: новый глава Нацполиции Украины выступил за легализацию проституции
Reuters

На Украине может быть легализована проституция, а вот лёгкие наркотики — нет. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы всё равно от этой проблемы не избавимся. Что касается легализации лёгких наркотиков, я видел, чем заканчивается приём лёгких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово», — сказал Игорь Клименко.
 
Кроме того, по его мнению, на Украине нельзя даже обсуждать легализацию огнестрельного оружия, пока в стране не завершатся боевые действия и не будет изъято всё нелегальное оружие. По словам главы Нацполиции, игорный бизнес также должен строго контролироваться государством.
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