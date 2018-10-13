Wall Street Journal: нескольких сотрудников ФБР отозвали из Азии из-за вечеринок с проститутками

США отозвали нескольких агентов ФБР из стран Азии из-за подозрений, что они участвовали в вечеринках с проститутками, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомлённые источники. Тем не менее, как отмечает издание, точный характер обвинений в отношении агентов ФБР и города, в которых они предположительно занимались этой деятельностью, не могут быть установлены.

Несколько агентов ФБР были отозваны из стран Азии из-за подозрений, что они участвовали в вечеринках с проститутками, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомлённые источники.

Генеральный инспектор министерства юстиции США в данный момент изучает обвинения, которые были выдвинуты против агентов ФБР, работавших в нескольких городах, в том числе в Восточной и Юго-Восточной Азии.

В своём заявлении ФБР утверждает, что агентство передало обвинения генеральному инспектору. «Когда стало известно об этих обвинениях в ненадлежащем поведении, были приняты меры по перераспределению некоторых сотрудников на неоперационные роли на то время, пока рассматриваются обвинения», — отметили в агентстве.

«Все сотрудники ФБР придерживаются самых высоких стандартов поведения, и обвинения в отношении любого сотрудника воспринимаются организацией очень серьёзно», — заявили в ФБР.

Как пишет издание, при посольствах США в десятках городов по всему миру работают сотрудники ФБР, которые вместе со своими зарубежными партнёрами борются с международным терроризмом и собирают информацию о преступлениях, которые расследует ФБР.

На этих должностях сотрудники ФБР могут работать несколько лет. Зачастую в их обязательства входит неформальное общение с местными должностными лицами, которое также подразумевает собой распитие спиртных напитков по вечерам, рассказывают бывшие сотрудники агентства.

«Особую озабоченность» у должностных лиц ФБР вызывают случаи, связанные с проституцией в странах, где она легальна или где к ней относятся терпимо, поэтому для агентов, отправляющихся за рубеж, устраиваются брифинги, где им подробно рассказывают о том, как их могут скомпрометировать сотрудники зарубежных спецслужб.

При этом точный характер обвинений в отношении агентов ФБР и города, в которых они предположительно занимались этой деятельностью, не могут быть установлены, отмечает The Wall Street Journal.