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Euronews: энергией трона с миллионом долларов можно подзарядиться в Москве по льготным тарифам
На стеклянном троне, наполненном миллионом долларов, теперь сможет посидеть любой желающий, готовый заплатить несколько сотен рублей за то, чтобы подпитаться «энергией денег». По замыслу авторов, этот артобъект, который планируется показывать по всей России, должен вдохновить россиян на приумножение капиталов. Предусмотрены также льготные тарифы для школьников, студентов и пенсионеров, передаёт Euronews.

Трон на миллион: в Музее эмоций на территории завода «Арма» в Москве петербургский художник Алексей Сергиенко представил свой арт-проект — стеклянный трон, внутри которого заложен ровно один миллион долларов.

Деньги настоящие. По замыслу автора, денежный трон вдохновит людей на приумножение капитала.

АЛЕКСЕЙ СЕРГИЕНКО, художник: Вот этот проект непосредственно полезен тем, что я предлагаю вообще поговорить о деньгах, задуматься о деньгах — и начать больше зарабатывать! Я хочу, чтобы в нашей стране было больше богатых людей, чтобы наша страна была богаче.

Денежное творение под названием «X10», выполненное из пуленепробиваемого стекла, автор разработал в сотрудничестве с предпринимателем из списка Forbes Игорем Рыбаковым. Авторы не скрывают, что цель проекта — получение прибыли: за возможность посидеть на миллионе долларов и сделать фотографию нужно заплатить 600 рублей.

Но есть и льготные тарифы для школьников, студентов и пенсионеров. После столицы арт-объект под охраной поедет в турне по городам России.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2019 года.

 

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