NBC: «это был перформанс» — художник объяснил, зачем съел банан коллеги на выставке

Каким он был на вкус?

ДЭВИД ДАТУНА, художник: Он был вкусным. Почему я провёл этот перформанс? Потому что когда я впервые увидел этот банан от Маурицио Каттелана на «Арт-Базеле»*… Прежде всего, должен сказать, что я очень уважаю этого художника, для меня он один из лучших художников в мире.

Я ещё раз обошёл выставку «Арт-Базель» и просто решил съесть его. Думаю, это первый случай в истории искусства, когда художник съел замысел другого художника. Люди попросили меня съесть банан. В физическом смысле это был банан. Но банан — это лишь инструмент. А в целом я съел замысел в области искусства. Понимаете?

А вы сожалеете о том, что съели этот банан?

ДЭВИД ДАТУНА: Сожалею ли я?

Да.

ДЭВИД ДАТУНА: Нет, почему я должен сожалеть?

Потому что вы испортили арт-объект, а это довольно негативный момент.

ДЭВИД ДАТУНА: Я знаю, но тут дело в Маурицио. Многие из его арт-объектов носят шуточный характер. И, по-моему, этот банан был некой шуткой над нами. И был вопрос: что об этом подумают люди? Когда я съел этот банан, я присовокупил к вопросу, адресованному Маурицио, ещё и свой вопрос. Опять же, это не вандализм. Это был перформанс с моей стороны, и я совершенно не сожалею об этом. Я считаю, что это круто, забавно. А в веселье — вся суть искусства.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2019 года.

* Выставка современного искусства, проходившая в Майами-Бич (прим. ИноТВ).