Sky News: китайскую молодёжь научат в университете, как строить романтические отношения

В Китае всё большей популярностью пользуются университетские курсы, посвящённые любви и браку, сообщает Sky News. Как отмечает канал, одиночество становится большой проблемой для жителей КНР, особенно мужчин, которые значительно превосходят женщин числом. Авторы инициативы надеются, что уроки отношений помогут студентам найти общий язык с противоположным полом.

В одной из аудиторий Шанхайского университета более 100 студентов внимательно слушают лектора. Преподаватель демонстрирует кадры с изображением влюблённых пар в разных ситуациях и просит присутствующих поделиться своим мнением, пишет Sky News.

На одном из приведённых в пример видео запечатлена девушка, в нерешительности готовящаяся прыгнуть с канатом с высоты, и молодой человек практически сталкивает её вниз. «Что можно сказать по выражению лица этой девушки? — спрашивает преподаватель Ли Чэнь и сам же следом отвечает. — Она очень взволнована. Так что он сделал то, что должен делать любящий человек».

«Помните, волнующие эмоции определяют качество вашей любви… Без этих эмоций любви у вас не будет», — наставляет лектор.

Да, предмет Ли Чэня действительно посвящён любви и указан в расписании университета. По данным британского канала, как минимум девять китайских вузов предлагают курсы, посвящённые романтическим отношениям. Запрос на знания в этой сфере в Поднебесной растёт.

Как отмечает Sky News, с романтикой в Китае дела обстоят непросто, в особенности для мужчин. В 2018 году в Поднебесной проживало на 32 млн больше мужчин, чем женщин, так что конкуренция за гетеросексуальные отношения высока.

Как рассказывает Ли, в прошлом в Китае семьи жили очень близко с соседями, дети видели, что происходит у их родителей и в других домах. А теперь все разъехались по квартирам, и дети и представления не имеют, как люди живут в других семьях.

«У них очень мало знаний о любви и браке. Так что через преподавателей и университет мы показываем студентам жизненные примеры, чтобы они понимали, что такое хороший брак. Мы помогаем им обрести мотивацию, учим определённым навыкам: как выстраивать коммуникацию с другими, как поладить с противоположным полом, на что обращать внимание в любви», — комментирует Ли.

По словам преподавателя, уроки отношений без труда даются где-то трети студентов — остальных «нужно подтолкнуть».

Как отмечает Sky News, вся инициатива с занятиями, посвящёнными браку и любви, может выглядеть странной, но студентам она, судя по всему, нравится. В конце концов большинство из молодых людей в КНР в подростковом возрасте мало общаются со сверстниками и всё свободное время тратят на подготовку к экзаменам, которые определят, в какой университет они смогут поступить.

Ли Чэнь также добавляет, что лидер КНР Си Цзиньпин сам заявил, что молодёжи нужно «развивать зрелый ум и эмоции», и именно это преподаватель и помогает делать своим студентам. Ведь в противном случае с такой большой диспропорцией между женщинами и мужчинами последние, чувствуя себя одинокими и несчастными, могут спровоцировать социальную нестабильность.

Помимо специальных университетских курсов, у некоторых есть шанс найти любовь благодаря технологиям. К примеру, приложению для свиданий Tantan, китайскому аналогу Tinder.

Сы Цзявэй и Цзин Цзин впервые встретились как раз благодаря такой программе. «Мне он сначала не особо понравился, показался слишком низким», — признаётся Цзин Цзин.

«Мои первые впечатления…. Я подумал, что она толстая», — рассказывает Сы Цзявэй. На этот раз любовь оказалась слепа, и в конечном счёте пара поженилась — даже несмотря на то, что Сы отфотошопил своё фото в профиле.

Как объясняет Сы, молодым людям сегодня сложно найти девушку, потому что у них очень маленький круг общения, а приложение помогает встретить новых людей.