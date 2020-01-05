Sky News: китайскую молодёжь научат в университете, как строить романтические отношения
В одной из аудиторий Шанхайского университета более 100 студентов внимательно слушают лектора. Преподаватель демонстрирует кадры с изображением влюблённых пар в разных ситуациях и просит присутствующих поделиться своим мнением, пишет Sky News.
На одном из приведённых в пример видео запечатлена девушка, в нерешительности готовящаяся прыгнуть с канатом с высоты, и молодой человек практически сталкивает её вниз. «Что можно сказать по выражению лица этой девушки? — спрашивает преподаватель Ли Чэнь и сам же следом отвечает. — Она очень взволнована. Так что он сделал то, что должен делать любящий человек».
«Помните, волнующие эмоции определяют качество вашей любви… Без этих эмоций любви у вас не будет», — наставляет лектор.
Да, предмет Ли Чэня действительно посвящён любви и указан в расписании университета. По данным британского канала, как минимум девять китайских вузов предлагают курсы, посвящённые романтическим отношениям. Запрос на знания в этой сфере в Поднебесной растёт.
Как отмечает Sky News, с романтикой в Китае дела обстоят непросто, в особенности для мужчин. В 2018 году в Поднебесной проживало на 32 млн больше мужчин, чем женщин, так что конкуренция за гетеросексуальные отношения высока.
Как рассказывает Ли, в прошлом в Китае семьи жили очень близко с соседями, дети видели, что происходит у их родителей и в других домах. А теперь все разъехались по квартирам, и дети и представления не имеют, как люди живут в других семьях.
«У них очень мало знаний о любви и браке. Так что через преподавателей и университет мы показываем студентам жизненные примеры, чтобы они понимали, что такое хороший брак. Мы помогаем им обрести мотивацию, учим определённым навыкам: как выстраивать коммуникацию с другими, как поладить с противоположным полом, на что обращать внимание в любви», — комментирует Ли.
По словам преподавателя, уроки отношений без труда даются где-то трети студентов — остальных «нужно подтолкнуть».
Как отмечает Sky News, вся инициатива с занятиями, посвящёнными браку и любви, может выглядеть странной, но студентам она, судя по всему, нравится. В конце концов большинство из молодых людей в КНР в подростковом возрасте мало общаются со сверстниками и всё свободное время тратят на подготовку к экзаменам, которые определят, в какой университет они смогут поступить.
Ли Чэнь также добавляет, что лидер КНР Си Цзиньпин сам заявил, что молодёжи нужно «развивать зрелый ум и эмоции», и именно это преподаватель и помогает делать своим студентам. Ведь в противном случае с такой большой диспропорцией между женщинами и мужчинами последние, чувствуя себя одинокими и несчастными, могут спровоцировать социальную нестабильность.
Помимо специальных университетских курсов, у некоторых есть шанс найти любовь благодаря технологиям. К примеру, приложению для свиданий Tantan, китайскому аналогу Tinder.
Сы Цзявэй и Цзин Цзин впервые встретились как раз благодаря такой программе. «Мне он сначала не особо понравился, показался слишком низким», — признаётся Цзин Цзин.
«Мои первые впечатления…. Я подумал, что она толстая», — рассказывает Сы Цзявэй. На этот раз любовь оказалась слепа, и в конечном счёте пара поженилась — даже несмотря на то, что Сы отфотошопил своё фото в профиле.
Как объясняет Сы, молодым людям сегодня сложно найти девушку, потому что у них очень маленький круг общения, а приложение помогает встретить новых людей.
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