Independent: «кто в семье голова» — учёные выяснили, как больший заработок жён заставляет мужей нервничать

Согласно специалистам Батского университета, мужья чувствуют комфортно, когда их жёны обеспечивают 40% семейного бюджета. Однако если мужчина становится единственным кормильцем или, наоборот, супруга начинает зарабатывать больше, его уровень стресса растёт, сообщает The Independent. По мнению учёных, такая ситуация связана с традиционными гендерными установками, которые могут довести мужчин до проблем со здоровьем.

Как выяснили учёные, быть главными добытчиками в семье мужчинам непросто, но уровень стресса у них повышается ещё сильнее, если их жёны начинают приносить в дом более 40% общего бюджета, сообщает The Independent.

В рамках исследования специалисты из Батского университета на протяжении 15 лет наблюдали за более чем 6 тыс. американских гетеросексуальных пар. Учёные установили, что наибольший стресс мужья испытывают в ситуациях, когда они «полностью финансово зависят» от своей второй половины или когда они сами являются «единственными кормильцами» в семье. Наиболее комфортно мужчины чувствуют себя, когда их жёны обеспечивают 40% бюджета, однако если этот показатель растёт, мужья начинают переживать.

«Такие результаты говорят о том, что социальные нормы и традиционные установки о том, что мужья должны зарабатывать больше, чем их жёны, могут негативно сказываться на здоровье мужчин», — комментирует автор работы экономист Джоанна Сирда. По её словам, высокий уровень стресса может привести к проблемам со здоровьем, как с физиологической точки зрения, так и с психологической.

Примечательно, что мужчины, изначально женившиеся на женщинах, выступающих в роли основного кормильца в семье, стресса от такой ситуации не испытывали.

Как подчёркивает Сирда в своём исследовании, по статистике в 1980 году лишь 13% замужних женщин зарабатывали больше своих мужей. В 2017 году таких жён была уже треть. По мнению эксперта, такие тенденции могут повлиять на существующие социальные нормы и понимание мужественности.

Стресс мужчин от перераспределения традиционных ролей в семье, по словам учёной, может иметь под собой весьма материальные основания: мужья, финансово зависящие от жён, занимают более слабую позицию в потенциальных переговорах, в особенности если дело дойдёт до развода.

Кроме того, автору исследования удалось выявить расхождения между тем, как мужья говорят о своём эмоциональном состоянии, и тем, как это состояния описывают их жёны. Мужчины обычно склонны преуменьшать свои переживания. И это, как считает Сирда, опять-таки связано с гендерными нормами: мужья не должны демонстрировать уязвимость, поэтому предпочитают скрывать симптомы стресса и депрессии.