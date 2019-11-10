WT: борьба против трансгендерной повестки объединила в США консервативных женщин с радикальными феминистками

В США со всё более влиятельным движением за права трансгендеров борется неправдоподобный альянс, пишет The Washington Times. Как поясняет издание, против трансгендерной повестки единым фронтом выступили радикальные феминистки из «Фронта освобождения женщин» и консервативно настроенные женщины.
С трансгендерной повесткой в США борется альянс из радикальных феминисток и консервативно настроенных женщин, пишет The Washington Times.
Кара Дански — самопровозглашённая радикальная феминистка, которая, однако, гораздо чаще появляется на мероприятиях Heritage Foundation или в гостях у Fox News, чем на форумам левацкого толка.
Всё потому, что Дански и её организация «Фронт освобождения женщин», или WoLF, заключили «неправдоподобный альянс» с консерваторами для противостояния все более влиятельному движению за права трансгендеров, в частности, его влиянию на жизнь девушек и женщин.
«Фронт освобождения женщин» всегда выступал за право на неприкосновенность частной жизни и за безопасность женщин и девушек, и мы считаем трансгендерное движение угрозой для всего вышеупомянутого, — подчеркнула Дански. — Мы абсолютно уверены в том, что женщины и девушки имеют право на интимные пространства без присутствия мужчин».
Под «мужчинами» она подразумевает в том числе и биологических особей мужского пола, которые идентифицируют себя как женщины. Последних называют трансгендерными женщинами. Эта позиция Дански идёт вразрез с мнением таких прогрессивных организаций, как Human Rights Campaign, Planned Parenthood, «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) и таких феминистических структур, как «Национальная организация женщин» и UltraViolet.
Леваки называют таких женщин, как Дански, «транс-эксклюзивные радикальные феминистки» (TERF) — термин, который отнюдь не является лестным. Таких людей также называют «трансофобами», «мизогинами» и даже хуже: «Национальный центр трансгендерного равенства» назвал WoLF «группой, пропагандирующей ненависть».
«По сути, это представление, отвлекающее внимание средств массовой информации, потому что этим организациям больше всего хочется видеть, как репортёры стекаются, чтобы осветить искусственную борьбу между так называемыми феминистками и трансгендерами», — заявила представительница «Национального центра трансгендерного равенства» Джиллиан Бранстеттер.
Тем временем консервативные группы, такие как Heritage, «Форум независимых женщин», объединились с WoLF, чтобы бросить вызов тому, что они считают кампанией по уничтожению женщин, пишет The Washington Times.
Пресс-секретарь окружного суда в польском Люблине Барбара Марковская сообщила, что суд не будет рассматривать дело об аресте задержанного пограничниками Польши по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура.
Бывший менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Вилли Вебер выразил уверенность, что прославленный немецкий гонщик, восстанавливающийся после тяжёлой травмы, ещё появится на публике.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что задержанный в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур на время рассмотрения дела об экстрадиции передан на поруки консулу Украины.
Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что на заседании суда по избранию меры пресечения задержанному в Польше украинскому националисту Игорю Мазуре будут присутствовать адвокат, консул и переводчик. По его словам, украинской стороной уже выработана стратегия защиты.
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Вооружённые силы Украины в воскресенье, 10 ноября, обстреляли из миномётов село Заиченко на юге ДНР.
Министр правительства Украины Дмитрий Дубилет предложил заменить защищённую стационарную телефонную связь, которой пользуются правительственные чиновники, специальным электронным приложением, поскольку указанная система обходится государству в миллиарды гривен ежегодно.
Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.
Председатель правления мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что коллектив продолжит работать с исполняющим обязанности главного тренера Ханс-Дитером Фликом и откажется от услуг французского специалиста Арсена Венгера.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT сообщение пресс-службы компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» о том, что за первые двое суток продаж было реализовано более десяти тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос, почему продемонстрировал свой фирменный жест «птичку» именно в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» (5:2).
Более 10 тыс. билетов на первые поезда через Керченский пролив, следующие в Крым и обратно, было реализовано за первые двое суток продаж. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Сергей Медведев, отец четвёртой ракетки мира Даниила Медведева, заявил, что они с женой не могут получить английскую визу, чтобы прилететь в Лондон и поддержать сына на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).