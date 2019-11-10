WT: борьба против трансгендерной повестки объединила в США консервативных женщин с радикальными феминистками

С трансгендерной повесткой в США борется альянс из радикальных феминисток и консервативно настроенных женщин, пишет The Washington Times.

Кара Дански — самопровозглашённая радикальная феминистка, которая, однако, гораздо чаще появляется на мероприятиях Heritage Foundation или в гостях у Fox News, чем на форумам левацкого толка.

Всё потому, что Дански и её организация «Фронт освобождения женщин», или WoLF, заключили «неправдоподобный альянс» с консерваторами для противостояния все более влиятельному движению за права трансгендеров, в частности, его влиянию на жизнь девушек и женщин.

«Фронт освобождения женщин» всегда выступал за право на неприкосновенность частной жизни и за безопасность женщин и девушек, и мы считаем трансгендерное движение угрозой для всего вышеупомянутого, — подчеркнула Дански. — Мы абсолютно уверены в том, что женщины и девушки имеют право на интимные пространства без присутствия мужчин».

Под «мужчинами» она подразумевает в том числе и биологических особей мужского пола, которые идентифицируют себя как женщины. Последних называют трансгендерными женщинами. Эта позиция Дански идёт вразрез с мнением таких прогрессивных организаций, как Human Rights Campaign, Planned Parenthood, «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) и таких феминистических структур, как «Национальная организация женщин» и UltraViolet.

Леваки называют таких женщин, как Дански, «транс-эксклюзивные радикальные феминистки» (TERF) — термин, который отнюдь не является лестным. Таких людей также называют «трансофобами», «мизогинами» и даже хуже: «Национальный центр трансгендерного равенства» назвал WoLF «группой, пропагандирующей ненависть».

«По сути, это представление, отвлекающее внимание средств массовой информации, потому что этим организациям больше всего хочется видеть, как репортёры стекаются, чтобы осветить искусственную борьбу между так называемыми феминистками и трансгендерами», — заявила представительница «Национального центра трансгендерного равенства» Джиллиан Бранстеттер.

Тем временем консервативные группы, такие как Heritage, «Форум независимых женщин», объединились с WoLF, чтобы бросить вызов тому, что они считают кампанией по уничтожению женщин, пишет The Washington Times.