Sky News: сотни британских трансгендеров жалеют о смене пола

Многие молодые трансгендеры в Великобритании хотят вернуть прежний пол. Об этом в интервью Sky News рассказала девушка, которая на протяжении почти 10 лет считала себя мужчиной, но затем решила вновь стать женщиной. Сегодня она пытается помочь тем, кто столкнулся со схожей проблемой, и, по её словам, речь идёт о сотнях человек.

Число молодых британцев, которые хотят сменить пол, достигает рекордного уровня. Но очень редко можно, а порой и вовсе невозможно, услышать о тех, кто жалеет о своём решении. В настоящий момент неизвестно точное число людей, которые могут быть недовольны своим новым гендером или решают вернуться к своему «биологическому полу», пишет Sky News.

28-летняя Чарли Эванс на протяжении почти 10 лет отождествляла себя с мужчиной, но затем решила вновь стать женщиной. Она объявила о своём решении в прошлом году и была поражена, когда узнала, что очень многие трансгендеры оказались в аналогичной ситуации.

«Я общаюсь с 19-летними и 20-летними людьми, которые прошли полную операцию по смене пола и сожалеют об этом. Их дисфория (расстройство гендерной идентичности. — ИноТВ) не ослабла, они не чувствуют себя лучше. Они не знают, какие у них теперь есть варианты», — заявила в интервью Sky News Чарли.

Она утверждает, что уже сотни людей обратились к ней за помощью — 30 человек только в её родном Ньюкасле. «Я думаю, существуют некоторые общие черты. Обычно это люди в возрасте около 25 лет, в основном женщины, которых привлекают представительницы собственного пола, и часто у них бывает аутизм» — рассказала Чарли.

Однажды после публичного выступления к ней обратилась девушка с бородой. Она обняла Чарли и объяснила, что тоже вернулась к своему первоначальному полу: «По её словам, он чувствовала, что ЛГБТ-сообщество её избегает, считая предательницей. Поэтому я поняла, что должна что-то предпринять».

В результате Чарли решила запустить благотворительный проект The Detransition Advocacy Network. 21-летняя Руби — одна из девушек, обратившихся в организацию за поддержкой, — побеседовала с телеканалом.

Руби начала считать себя мужчиной с 13 лет. После приёма тестостерона её голос стал намного глубже, на лице появилась растительность, а тело изменилось. Летом она планировала лечь на операцию, чтобы удалить грудь.

Однако в мае Руби одолели давно копившееся сомнения. Она приняла решение прекратить приём тестостерона и прошла процесс «детранзишн» или «обратного перехода», чтобы вновь идентифицировать себя с женщиной.

По её признанию, в какой-то момент она поняла, что, какими бы ни были изменения организма, в конечном итоге их будет недостаточно. «И я подумала, что лучше работать над изменением отношения к себе, чем изменять собственное тело», — заявила Руби.

Кроме того, Руби заметила сходство между своей гендерной дисфорией и другими проблемами с внешним видом, которые она испытывала в прошлом. Девушка страдала расстройством пищевого поведения, но, по её словам, этому вопросу не уделяли должного внимания во время терапий, проводившихся перед сменой пола.

«Когда я была в гендерной клинике, чтобы получить направление на гормональное лечение, у нас была сессия, на которой я поделилась своими проблемами с психическим здоровьем и рассказала им о своём расстройстве пищевого поведения. И они не увидели его возможной связи с моей гендерной дисфорией», — отмечает Руби.

«Я хочу, чтобы у всех нас, кто страдает расстройством гендерной идентичности, будь то трансы или не трансы, было больше выбора. Потому что в существующей системе нам говорят: «Хорошо, вот твои гормоны, вот тебе операция, а теперь пока». И я не считаю, что это кому-либо помогает», — рассуждает Руби.

Фонд национальной службы здравоохранения Великобритании The Tavistock and Portman предлагает «гендерную идентификацию» для детей младше 18 лет, и возраст некоторых его пациентов не превышает трёх или четырёх лет. Сегодня спрос на услуги организации вырос на 3200% по сравнению с 2009 годом. Причём количество девочек увеличилось на 5337%, обращает внимание телеканал.

«Смена пола положительно сказывается на многих людях, и кто-то считает трансфобией даже разговоры об обратном переходе. Но, по мнению некоторых, нужно продолжать исследовать и больше обсуждать лечение гендерной дисфории, а также предоставлять пациентам больше вариантов, не ограничиваясь сменой пола», — заключает Sky News.