Die Welt: в ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

58-летний мужчина и шесть его детей прожили почти 10 лет в подвале своего загородного дома в голландской провинции Дренте, сообщает Die Welt. Согласно данным местных СМИ, они ждали наступления конца света: в минувший вторник семья была обнаружена после того, как одному из сыновей удалось сбежать и рассказать всё владельцу деревенского трактира, который вызвал полицию.
В голландской провинции Дренте, мужчина и шесть его детей почти десять лет прожили в подвале своего загородного дома, сообщает Die Welt. В минувший вторник их обнаружила полиция.
Согласно информации от местных СМИ, отец со своими детьми (в возрасте от 16 до 25 лет) ожидали «конца света». Полиция узнала обо всём от владельца деревенского трактира, сообщившего органам, что в его заведение прибежал некий молодой человек, казавшийся «смятенным» и выглядевший так, будто уже много лет не бывал у парикмахера. Он рассказал, что уже девять лет не выходил на поверхность и никогда не посещал школы. «Он сказал, что убежал, и ему нужна помощь», — приводит издание слова владельца трактира.
Прибыв на место, полицейские обнаружили в гостиной дома шкаф, за которым находилась потайная лестница, ведущая в подвал, сообщает Die Welt, ссылаясь на данные местных СМИ. Полиция пока не сообщает о состоянии здоровья всех членов семьи, пишет Die Welt. 58-летний глава семейства был задержан, поскольку отказался сотрудничать со следствием.
Жители деревни шокированы произошедшим, сообщает издание: по их словам, они всегда видели на участке только одного мужчину и не знали, что там живёт целая семья. Die Welt пишет, что на территории участка находился большой огород и коза: это даёт основания полагать, что семья могла самостоятельно обеспечивать себя на протяжении многих лет.
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