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Independent: омский суд заставил «экстрасенсов» компенсировать клиенту неудавшийся приворот

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Житель Омска сумел через суд истребовать компенсацию от «экстрасенсов», обещавших вернуть ему жену, но так и не сделавших этого, пишет The Independent. По данным газеты, мужчина потратил на «приворотные услуги» более 260 тыс. рублей, но теперь получит от компании 400 тыс.
Independent: омский суд заставил «экстрасенсов» компенсировать клиенту неудавшийся приворот
Reuters

Житель российского города Омск смог отсудить компенсацию у компании «экстрасенсов», которая не смогла вернуть ему покинувшую его жену, сообщает британская The Independent.

По данным издания, представители компании «Шестое чувство», в которую обращался мужчина, убедили его в том, что у них есть «магические сенсорные познания», благодаря которым они смогут вернуть ему супругу, но так этого и не сделали, — а на его просьбу вернуть уплаченные за услуги средства (260 332 рубля) не ответили. Это и заставило омича обратиться в суд, говорится в материале.
 
Как пишет The Independent, суд в итоге постановил, что компания не выполнила своих обязательств перед клиентом и присудил мужчине 400 тыс. рублей компенсации. Подавать аппеляцию представители «Шестого чувства» не стали, отмечает автор статьи.
 
Как подчёркивает обозреватель The Independent, в России вот уже некоторое время всё большую популярность приобретают разного рода «экстрасенсы». Это происходит в том числе и в связи с успехом передачи «Битва экстрасенсов», которая идёт на российском телевидении уже 19 сезонов, пишет журналист. 
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