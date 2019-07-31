Independent: омский суд заставил «экстрасенсов» компенсировать клиенту неудавшийся приворот

Житель Омска сумел через суд истребовать компенсацию от «экстрасенсов», обещавших вернуть ему жену, но так и не сделавших этого, пишет The Independent. По данным газеты, мужчина потратил на «приворотные услуги» более 260 тыс. рублей, но теперь получит от компании 400 тыс.
Житель российского города Омск смог отсудить компенсацию у компании «экстрасенсов», которая не смогла вернуть ему покинувшую его жену, сообщает британская The Independent.
По данным издания, представители компании «Шестое чувство», в которую обращался мужчина, убедили его в том, что у них есть «магические сенсорные познания», благодаря которым они смогут вернуть ему супругу, но так этого и не сделали, — а на его просьбу вернуть уплаченные за услуги средства (260 332 рубля) не ответили. Это и заставило омича обратиться в суд, говорится в материале.
Как пишет The Independent, суд в итоге постановил, что компания не выполнила своих обязательств перед клиентом и присудил мужчине 400 тыс. рублей компенсации. Подавать аппеляцию представители «Шестого чувства» не стали, отмечает автор статьи.
Как подчёркивает обозреватель The Independent, в России вот уже некоторое время всё большую популярность приобретают разного рода «экстрасенсы». Это происходит в том числе и в связи с успехом передачи «Битва экстрасенсов», которая идёт на российском телевидении уже 19 сезонов, пишет журналист.
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