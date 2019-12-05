Times: Меланья и Дональд спят на разных этажах — «неофициальная биография» поведала тайны четы Трампов

В своей новой книге «Свободная. Меланья. Неофициальная биография» журналистка Кейт Беннет рассказала, что первая леди не спит с супругом в одной кровати и подозревает, что его друг Роджер Стоун слил журналистам её откровенные фото. Как отмечает The Times, Беннет представляет Меланью доброй и умной, но при этом, по словам автора, та прохладно относится к другим женщинам в кругах Белого дома, включая свою падчерицу Иванку.

«Меланья Трамп спит отдельно от мужа на другом этаже Белого дома и считает, что бывший советник президента слил таблоиду её откровенные фото». Так по крайней мере утверждает новая биография первой леди, получившая название «Свободная. Меланья. Неофициальная биография», пишет The Times.

И хотя Белый дом книгу раскритиковал, некоторые представленные в ней факты вновь взбудоражили общественный интерес к жизни Меланьи Трамп. Как отмечает газета, 49-летняя первая леди редко выступает с речами на публике и на первый взгляд ведёт менее активную деятельность, чем её предшественницы. Личность супруги президента окутана тайной.

Конечно, главным объектом сплетен неизменно является брак Меланьи и 73-летнего Дональда Трампа. Ну уж а после победы миллиардера на президентских выборах говорить об этой семье стали ещё больше. Правда, первые месяцы президентства своего супруга первая леди почему-то провела не с ним, в Белом доме, а в Нью-Йорке с сыном Бэрроном.

Впрочем, как утверждает автор новой биографии и специальный корреспондент CNN Кейт Беннет, даже сейчас, когда Меланья переехала в президентскую резиденцию, пара не то чтобы воссоединилась: Дональд Трамп спит на втором этаже Белого дома в главной спальне, а первая леди — этажом выше, в комнате, которую при предыдущей администрации занимала тёща Барака Обамы.

Также, как указано в биографии Меланьи, она подозревает, что её подставил друг и политический союзник Дональда Трампа Роджер Стоун. Так, летом 2016 года во время предвыборной кампании у The New York Post появились откровенные снимки первой леди, сделанные в 90-е годы на заре её модельной карьеры. Публикация наделала немало шума, и, возможно, таким образом Стоун хотел отвлечь внимание от «трудного момента» в кампании Трампа. В то, что к передаче снимков таблоиду причастен муж, Меланья, по словам её друзей, верить отказывается, пишет Беннет.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм такие теории отрицает. «Нас не перестаёт разочаровывать тот факт, что люди, особенно журналисты, пишут книги с неверной информацией, просто чтобы обогатиться за счёт семьи президента», — прокомментировала Гришэм.

В то же время, как подчёркивает The Times, в процессе работы над книгой Беннет поддерживала контакт с Белым домом, и сама пресс-секретарь давала журналистке интервью.

В целом в книге Меланья предстаёт «доброй и дружелюбной» по отношению к работающим на неё людям, а также умной, что ломает стереотип о просто красивой внешности. Однако при этом Беннет обращает внимание, что первая леди довольно прохладно относится к «другим женщинам, вращающимся в кругах, связанных с Белым домом». К примеру, в своей падчерице Иванке Меланья видит соперницу и не испытывает восторга от того, что та занимает пост специального советника президента и ходит с ним на деловые встречи.