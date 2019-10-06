DE: Меланья Трамп «опозорилась» — первую леди США поймали на лжи о владении языками

Первая леди США, по-видимому, не так одарена во языковом плане, как она об этом ранее заявляла, пишет The Daily Express. По данным газеты, американский блогер Джон Аравосис изучил попытки Трамп общаться на французском и итальянским, которыми она, по собственным словам, свободно владеет, и заключил, что на деле первая леди едва ли знает эти языки даже на самом базовом уровне.

Американский журналист и блогер Джон Аравосис жёстко раскритиковал первую леди США Меланью Трамп, усомнившись в её заявлениях о том, что она свободно говорит на нескольких европейских языках, включая немецкий, итальянский, французский и сербскохорватский, сообщает британский таблоид The Daily Express.

Как отмечается в материале издания, госпожа Трамп действительно практически не демонстрировала на публике свою лингвистическую одарённость — супруга президента США Дональда Трампа в публичных выступлениях почти всегда ограничивалась английским и своим родным словенским. Господин Аравосис решил проверить, действительно ли Меланья Трамп говорит хотя бы на части из упомянутых языков, взяв для примера французский и итальянский, которыми владеет сам — и пришёл к неутешительным выводам.

Как поведал Аравосис в записанном им видеоролике, опубликованном на сервисе YouTube, во время своего визита во Францию Меланья Трамп посетила одну из парижских школ и пообщалась с учениками — однако почему-то не воспользовалась этой возможностью, чтобы продемонстрировать свой высокий уровень владения французским. По словам блогера, Первая леди лишь поздоровалась с детьми и представилась по-французски — а это «даже не базовый французский, это самый первый урок». Кроме того, как пишет обозреватель The Daily Express, в прошлом месяце Трамп раскритиковали в прессе за то, что она, слушая на саммите «Большой семёрки» речь президента Франции Эммануэля Макрона, почему-то пользовалась услугами переводчика.

По аналогичному сценарию развивался и визит первой леди США в Италию, заявил в своём видео господин Аравосис. В частности, посещая детскую больницу, она поприветствовала маленьких пациентов и «сказала пару протокольных фраз по-итальянски, а затем всё время говорила на английском», сказал блогер. При этом, как подчеркнул Аравосис, слова, которые использовала Трамп, были «выдуманными», и ни один человек, действительно знающий итальянский, их бы не использовал — а к тому же, обращаясь к детям, она использовала форму приветствия единственного числа, а не множественного, как это было нужно. Впрочем, по данным The Daily Express, сомнения по поводу владения Трамп итальянским, высказывали и другие источники после её визита в Ватикан — на записи встречи Трампов с Папой римским было видно, что она «смотрит на переводчика, чтобы понять, что тот говорит».

Наконец, блогер также отметил, что попытался узнать, насколько хорошо Меланья Трамп говорит по-немецки, однако не сумел найти ни одного ролика, где она бы говорила на этом языке, подчёркивается в материале The Daily Express.