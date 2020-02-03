Spiegel рассказал, как Трамп и немецкий телеканал заблудились в географии США

Президент США — не единственный, у кого возникают трудности с географией американских штатов, отмечает журнал Der Spiegel. После того как Дональд Трамп ошибочно «разместил» Канзас-Сити в штате Канзас вместо Миссури, отличился и немецкий телеканал ZDF — там показали на карте штат Колорадо, но назвали его Айовой. К концу выпуска ошибка была исправлена, а телеведущий принёс извинения за допущенный промах.

После победы «Канзас-Сити» над «Сан-Франциско» в финале плей-офф Национальной футбольной лиги США — Супербоуле — американский президент Дональд Трамп допустил ошибку в поздравлении команды победителей, что вызвало множество насмешек в интернете, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Трамп написал у себя в Twitter, что поздравляет «Канзас-Сити» с «фантастическим возвращением» и добавил: «Вы так хорошо представили замечательный штат Канзас и США в целом. Наша страна гордится вами!»

Единственная маленькая проблема с этим сообщением заключается в том, что город Канзас-Сити находится вовсе не в штате Канзас, а на западной окраине штата Миссури, неподалёку от границы с Канзасом. Твит был быстро удалён, а через несколько минут вместо оригинала появилась исправленная версия, в которой Канзас-Сити уже был перенесён в Миссури, как и полагается.

Однако бывший сенатор штата Миссури от Демократической партии Клэр Маккаскилл опубликовала скриншот первоначальной версии твита Дональда Трампа и назвала американского президента «идиотом».

Между тем, разобраться с географией штатов США действительно бывает непросто, и команда немецкого телеканала ZDF это доказала, отмечает издание. В вечернем воскресном эфире на экране появилась карта, на которой штат Колорадо был обозначен как Айова.

К концу передачи ведущий Клаус Клебер исправил ошибку со словами: «Мы перед этим допустили огромный ляп. Мы показали федеральный штат Айова там, где в действительности находится штат Колорадо». После этого телеведущий попросил о снисхождении за это недоразумение.

Как поясняет Der Spiegel, американские штаты Колорадо и Айова находятся на расстоянии более чем 500 км друг от друга. В последнее время к Айове приковано повышенное внимание, потому что там проходят первые в США предварительные выборы. Утром во вторник должны стать известны первые результаты.

Ведущий ZDF Клаус Клебер позднее написал в Twitter: «Сказали Айова, показали Колорадо. И ничего не заметили. Этот кадр однажды станет моим надгробным камнем».