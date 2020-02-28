СТРАНА: 73% украинцев выступили за возвращение русского языка в школы

Согласно результатам исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии, около 73% украинцев выступают за право обучаться на русском языке либо в целом по стране, либо в русскоязычных регионах. Как пишет «СТРАНА», 24% опрошенных считают, что государство не должно обеспечивать такое право.
Социологи выяснили отношение граждан Украины к праву обучения на русском языке и общения на нём с чиновниками. Как пишет «СТРАНА», больше 30% граждан высказались за обеспечение такого права.
Данные социсследования опубликованы на сайте Киевского международного института социологии.
Опрос показал, что 33% респондентов считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке на всей территории Украины. Ещё 40% — в тех областях, где большинство населения этого желает, но не на всей территории.
То есть 73% опрошенных выступают за право обучаться на русском языке либо в целом по стране, либо в русскоязычных регионах. И только 24% выбрали вариант ответа «государство не должно обеспечивать такое право».
Кроме того, 37% полагают, что государство обязано обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины. 31% — в тех областях, где большинство населения этого желает, но не во всех регионах. 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такое право.
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