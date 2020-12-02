112: исключительно по-украински — Киев лишает торговлю двуязычия

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил украинцам, что с 16 января 2021 года в сфере обслуживания потребителей на Украине должен будет применяться исключительно украинский язык. Как передаёт «112 Украина», Креминь уточнил, что в супермаркетах и в интернет-магазинах, в кафе, банках, на АЗС, в аптеках или библиотеках обслуживание должно осуществляться на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может вестись «на другом языке».

С 16 января 2021 года в сфере обслуживания потребителей на Украине должен будет применяться исключительно украинский язык. Как передаёт «112 Украина», такое напоминание опубликовал на своей Facebook-странице уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«В соответствии со статьёй 30 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке», — подчеркнул Креминь.

Он уточнил, что в январе в супермаркетах и в интернет-магазинах, в кафе, банках, на АЗС, в аптеках или библиотеках обслуживание должно осуществляться на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может вестись на другом языке. В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке Креминь просит обращаться к нему.

Как напоминает канал, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля 2019 года. Некоторые его нормы должны были начать действовать с отсрочкой.