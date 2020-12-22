Корреспондент: «слуги народа» решили отменить штрафы за обслуживание на русском языке

Депутаты от фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной раде законопроект об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства. Как передаёт «Корреспондент», один из авторов данной инициативы Максим Бужанский считает, что работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.
Украинские депутаты из президентской фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной раде законопроект об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства. Как пишет «Корреспондент», речь идёт о проекте закона №4528, в паспорте к нему на сайте парламента отмечается, что среди авторов законопроекта Максим Бужанский, Александр Дубинский, Кирилл Гетманцев, Александр Качура и другие.
Депутат Бужанский заявил, что давно собирался подать этот проект закона, но не хотел давать повод для протестов перед принятием бюджета. По его мнению, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.
Как напоминает издание, 25 апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Им предусмотрена, в частности, должность языкового омбудсмена.
Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что необходимо, чтобы кабмин помог утвердить программу развития, освоения украинского языка. По его мнению, это один из ключевых документов, который даст инструментарий, каким образом можно будет проводить работу и по популяризации, и по объяснению основных норм закона о языке, и проводить соответствующие исследования.
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