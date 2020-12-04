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Корреспондент: в Одесской области отменили статус регионального для русского языка

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Одесский окружной административный суд лишил русский язык в области статуса регионального. Как передаёт «Корреспондент», ранее такое же решение было принято и для областного центра.
Корреспондент: в Одесской области отменили статус регионального для русского языка
Reuters

Одесский окружной административный суд отменил региональный язык в Одесской области. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщил в Facebook активист Святослав Литинский.

«В Одесской области (решение облсовета) — отменён региональный язык. Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными», — написал Литинский.

Как напоминает издание, в сентябре 2020 года русский язык, который получил в городе статус регионального в 2012 году, отменили в Одессе. 
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Корреспондент Украина Европа
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