NewsOne: украинцы начали жаловаться на нарушение языкового закона

После вступления в силу закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в секретариате уполномоченного по защите языка зафиксировали 195 жалоб о нарушении норм закона. Как передаёт NewsOne, большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов.
Секретариат уполномоченного по защите государственного языка по состоянию на 25 января получил 195 жалоб о нарушении норм закона о языке. Как передаёт NewsOne, об этом сообщает пресс-служба украинского уполномоченного по защите государственного языка.
«16 января вступила в силу статья 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За эти дни в секретариат уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество жалоб поступило из Киева и Киевской области, а наименьшее — с юга и востока Украины.
«Львовяне прислали 17 обращений, одесситы и харьковчане — по 12», — добавили в пресс-службе.
Языковой омбудсмен уточнил, что большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов.
«О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, о размещении наружной рекламы на негосударственном языке — 25, о нарушении языкового законодательства в области образования — четыре, об использовании должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка при исполнении своих обязанностей — три», — добавили в ведомстве.
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