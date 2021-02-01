«Пропагандируют русский мир»: украинский чиновник рассказал о причинах запрета Булгакова и Ильи Муромца

Чиновник украинского Гостелерадио Сергей Олейник рассказал о причинах запрета на Украине российских книг. Как пишет «СТРАНА», по словам Олейника, эти книги «содержат пропаганду в пользу России» и «пропагандируют русский мир». Кроме того, добавил чиновник, даже хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, «невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором».

Чиновник украинского Гостелерадио Сергей Олейник рассказал, что к ввозу в страну запрещены изданные в России книги «Мастер и Маргарита» Булгакова, книги Бориса Акунина об Эрасте Фандорине и некоторые другие. Как пишет «СТРАНА», всего речь о цифре в полтора миллиона экземпляров этих и других авторов. В отдельных случаях — речь не вообще об этих романах, а о конкретных изданиях, но нередко запрещают и целые литературные произведения.

Чиновник признался, что среди запрещённых «доминируют книжки не антиукраинского содержания, а содержащие пропаганду в пользу государства-агрессора». Так, в предисловии к «Мастеру» украинские цензоры нашли упоминание актёров, которые «составляют угрозу национальной безопасности».

«В предисловии к книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции на Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — пояснил Олейник.

Как отмечает автор материала, каким образом их упоминание угрожает национальной безопасности — чиновник не поясняет. Но с книжками Акунина объяснение оказалось и вовсе скандальное: Фандорин, по мнению Олейника, выглядит недостаточно «плохо» для представителя российских силовых структур.

«В качестве примера могу привести написанную им серию детективов про Эраста Фандорина, в которой российский силовик появился в образе не кровавого опричника, а истинного аристократа XIX века. И все описанные события происходили примерно в то же время, когда Московия вырезала черкесский народ», — заявил Олейник.

Украинский закон, пишет издание, ничего такого запрещать не может, поэтому слова чиновника — его личные цензурные трактовки, на основании которых он принимает решение о запрете целого литературного произведения.

Существуют и другие примеры. Книгу писательницы Елизаветы Дворецкой «Ольга, княгиня воинской удачи» не пустили на Украину из-за эпиграфа: «О России с любовью».

«Где в украинском законодательстве сказано, что Россию нельзя любить, — вопрос открытый», — пишет автор материала.

Но по мнению Олейника, эта фраза «звучит как издевательство над украинцами, особенно в свете сообщений о боевых потерях от российского оружия на востоке нашей страны».

Несколько изданий запретили к ввозу из-за ссылок на страницы издательств в сети «ВКонтакте» или на «Яндексе», а книжку «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» не пропустили, потому что богатыри названы русскими.

«Комитет не признал российского происхождения украинских фольклорных героев, включая Илью Муромца, которого имперская пропаганда лишь во второй половине XIX века прописала в русском граде Муроме», — рассказал Олейник.

Книгу Оливера Стоуна «Нерассказанная история США» запретили к ввозу из-за якобы содержащихся там «мифов об украинском освободительном движении». Также запрет пал на книгу американского историка и писателя, выпускника Кембриджа Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов».

«Автор трактует историю Киевской Руси с позиции политически ангажированной современной российской историографии. Например, Киевскую Русь называет Россией, а киевских князей — российскими», — объяснил Олейник.

«То есть мы имеем дело с открытой, запрещённой по конституции страны цензурой. Чиновник считает себя вправе решить, где исторический миф, а где правда (кстати, где в законах запрещена публикация мифов об истории?). То есть Олейник прямо говорит, что его работа — искать «зраду» в книгах на своё собственное усмотрение. И даже указывает писателям, как они должны конструировать героев», — пишет автор статьи.

Однако самое скандальное заявление Олейника — это обвинение всех российских книг в пропаганде «русского мира».

«Абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии «русского мира». Потому хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором», — рассказал чиновник.

Откровенное интервью уже комментируют в соцсетях. Юрист Елена Лукаш назвала Олейника «швондеризатором» — от имени персонажа Булгакова Швондера, который символизировал необразованный революционный актив, дорвавшийся до власти и «кошмарящий» всех, кто лучше их.

Юрист Андрей Портнов тоже проводит параллели между чиновниками Гостелерадио и «шариковщиной», описанной у Булгакова.

«Вопрос только к Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Ну, вот как можно было так тонко и отчётливо предугадать создание через десятки лет точно такого же подотдела очистки вместе со Швондером, Шариковым, полуразвитыми бродячими тунеядцами и ещё и в сопровождении «Суровые годы уходят»?!» — считает Потнов.

Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский предположил, что цензоры из Гостелерадио ошиблись эпохой и вообразили себя комиссарами времён революции.

«Объясните кто-нибудь тупому руководству госкомтелерадио, что никому не интересно, по какой надуманной причине они запрещают ввоз Булгакова. Киевлянина, в отличие он набранных по затерянным хуторам запрещателей, интересует резолютивная часть, Булгаков запрещён, всё.

Точно так же дегенеративно выглядит аргумент — в книгах запрещённого к ввозу Акунина рисуется положительный образ царской охранки. Идиотов реально забросило на сто лет назад, и они-таки возомнили себя комиссарами, искореняющими царизм. Имён не называю сознательно, ни я, ни вы их всё равно не запомним. Шариков 1, Шариков 2, Шариков 3, нахрен кому их имена сдались», — написал депутат.

Он также обратился к своей политсиле «Слуга народа» и призвал убрать этого чиновника из власти.

«Вся эта «госкомтелешариковщина» ложится полностью на власть. Ибо объяснить гражданам, что мы приняли законы о земле, отжиме банков, импичменте, отмене неприкосновенности, реформе СБУ и админреформе с референдумом, а вышвырнуть какое-то мелкое позорное чучело не можем, невозможно. Жалко, нелепо и смешно, так бы я оценивал попытку объяснить. Вариант с не объяснять — ещё хуже», — добавил политик.

Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин назвал политику Гостелерадио в отношении заряда книг «глупостью безмерной».

«Некоторые взялись доказывать, что упоминание (!) в предисловии (!) российского актёра, сыгравшего в экранизации «Мастера и Маргариты» — достаточное основание для запрета на ввоз книги. То есть даже если считать, что фраза «Крым — наш», публично сказанная Басилашвили или Олейниковым, не в гипертрофированной фантазии ура-патриотов, а в реальности нанесла вред Украине, всё равно натянутый аргумент не работает, ведь упомянут он без этой цитаты.

Или здесь анафеме подвергнуто само имя артиста, как Троцкого в сталинском СССР или Маркса в Третьем рейхе, что прочтение его украинцами в этом предисловии даст повод для падения нравов?

Тогда нужно развить подход и сажать в тюрьму всех политиков, упоминающих Путина. Сразу бы сильно поредел патриотический лагерь: у них там без этого имени и три фразы в текст обычно не склеиваются», — написал Олег Волошин на своей странице в Facebook.

Политический обозреватель Юрий Молчанов также нашёл причины запрета Булгакова.

«Михаил Афанасьевич Булгаков, один из очень немногих авторов, сравнил революцию с «гибелью самого дорогого в жизни, гибелью любви». Сложно не согласиться. Даже по прошествии ста лет. Из гигантского кратера извергаются гигатонны ненависти, яда и желчи. Всех ко всем. Проклятия, стенания и скрежет зубов.

Лексикон «разрушить, запретить, убить, посадить, снести, закрыть, забрать, наказать, избить» напрочь выдавил термины «создать, родить, построить, вырасти, разрешить, помочь». А вы удивляетесь, почему новое украинское чучхе Булгакова запрещает», — считает эксперт.