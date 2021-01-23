Telegraph: меньше классики, больше сексуальности — в британском вузе предлагают сократить курс английской литературы

В Лестерском университете планируют отказаться от изучения «отца английской литературы» Джефри Чосера и других средневековых произведений. Руководство вуза предлагает заменить их новыми дисциплинами, в основе которых должны быть этнокультурное и сексуальное разнообразие, передаёт The Daily Telegraph.

В Лестерском университете намерены отказаться от преподавания работ Джеффри Чосера и другой средневековой литературы. На смену им должны прийти курсы, посвящённые расе и сексуальности, пишет The Daily Telegraph.

Согласно идеям руководства, в учебном заведении больше не будут изучаться классические тексты, в том числе «Кентерберийские рассказы». Вместо этого планируется переориентировать преподавателей английского языка: им придётся отказаться от многовекового литературного канона и предложить «деколонизированную» учебную программу, в основе которой будет этнокультурное разнообразие, отмечает издание.

«Цель наших предложений — предоставить набор программ базовых университетских курсов. Они должны обеспечивать те дисциплины, которые студенты ожидают от научной степени по английскому языку», — говорится в электронном письме, разосланном преподавателям.

Руководство вуза описывает новые дисциплины как «захватывающе новаторские». Они включают «хронологическую историю литературы, предметы по расе, этнической принадлежности, сексуальности и разнообразию, деколонизированный учебный план и новые подходы к трудоустройству».

Чтобы упростить введение изменений, руководство университета планирует приостановить все курсы английского языка, прекратить преподавание средневековой литературы и сократить количество произведений раннего Нового времени. Предполагается, что это «переориентирует и усилит» факультет.

Несмотря на то что Чосер считается «отцом английской литературы», его больше не будут проходить в британском вузе при реализации обсуждаемых в настоящий момент планов. Они также покончат с преподаванием других важных для развития английского языка произведений, включая эпические поэмы «Беовульф» и «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь».

По словам обеспокоенных академиков, из предмета «Ранний современный английский» может исчезнуть «Потерянный рай» Джона Мильтона. При этом, вероятно, сократится изучение Кристофера Марло и Джона Донна.

Руководство вуза настаивает, что курсы, посвящённые работам Уильяма Шекспира, останутся без изменений. Но у преподавателей нет такой уверенности, и они опасаются, что новые изменения приведут к массовым сокращениям — под угрозой находится 60 рабочих мест.

О планах «реструктуризации» университета было объявлено ещё в 2020 году. По словам руководства, таким образом оно стремится обеспечить «устойчивость» курсов в течение следующего десятилетия, обращает внимание The Daily Telegraph.

Президент и вице-канцлер университета Нишан Канагараджа сказал, что изменение предметов — часть долгосрочной стратегии, призванной повысить конкурентоспособность вуза на мировом уровне. «Чтобы облегчить эту задачу, нам может потребоваться прекратить деятельность в ограниченном количестве областей», — добавил он.

Хотя преподавание английского языка и почти 1000 лет литературы на нём может быть сокращено, университет обещает, что студенты по-прежнему будут получать всестороннее образование. Консультации по вопросу о будущих должностях преподавателей, которым угрожает сокращение, начнутся на следующей неделе, заключает The Daily Telegraph.