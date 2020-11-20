Daily Wire: калифорнийские школы уберут из программы «Гекльберри Финна» — за расизм

Школьный округ в Калифорнии исключает из программы классику американской литературы — книги «Приключения Гекльберри Финна», «Убить пересмешника» и «О мышах и людях», передаёт Daily Wire. Власти утверждают, что эти книги — часть расистского прошлого. Однако, по мнению ведущего Daily Wire Майкла Ноулза, всё дело в том, что левые освобождают место для собственной идеологически выверенной, но некачественной литературы.

Они выкидывают из школ великие американские книги. Я не шучу. Вчера мы говорили о сжигании книг в (сети магазинов. — ИноТВ) Target. Преподаватели английского языка из Калифорнийского университета в Беркли говорят, что нам надо прямо-таки сжигать книги, в которых утверждается, что не следует кастрировать детей и переводить их в другой пол.



А теперь в Калифорнии школьный округ Лос-Анджелеса удаляет из программы «Гекльберри Финна», «Убить пересмешника» и «О мышах и людях». Почему? Они говорят, потому что это расизм или что-то в этом роде. Они говорят, что это угнетение, часть угнетательского прошлого.



Да ведь эти книги — в числе лучших произведений американской литературы! И, определённо, самые важные американские книги для прочтения в молодом возрасте. И их удаляют из программы. Мы много лет это предсказывали, левые говорили нам, что мы психи и паникёры. Но это происходит.



Почему это происходит? Отчасти потому, что левые… Нет, потому что правые отказываются сформулировать стандарты. Когда мы слышим, как СМИ говорят о размывании норм и стандартов, когда мы слышим о политкорректности, предлагающей новый стандарт, правые загоняют себя в угол. Мы говорим: «Эй, я против цензуры и за свободу слова!» Мы клеим стикеры на машины, выступаем с лозунгами. Но сами стандарт не формулируем!



Мы хотим быть «инклюзивными». И мы говорим: «Да можете добавлять в программу ваши книги. Можете ходить, в чём хотите. Мужчинам можно носить платья. Как угодно. Но мы просто хотим, чтобы и наши книги тоже были». Проблема в том, что… Это никого не убеждает. А что касается образования, ему по определению присущи принудительный характер и границы. Количество недель в семестре ограничено, количество книг, которые вы можете прочесть, ограничено.



И если вы начнёте добавлять какие-то безумные книжки по гендерной теории или какую-нибудь безумную книжку Ибрама Кенди о том, как ужасны белые люди, о том, что у нас страна белого шовинизма и всё такое, то придётся убрать другую книгу. И мы видим, что происходит в этих школах. «Хорошо, уберём «Гекльберри Финна». Уберём «Убить пересмешника». Уберём «О мышах и людях».



Это не имеет никакого отношения к качеству самих книг. Хотя любая из них гораздо лучше всего, что помыслил или сказал в своей жизни Ибрам Кенди. Но эти книги поддерживают определённый стандарт и определённую культуру и являются частью определённой западной традиции. И левые хотят от этого избавиться.



Нам надо предложить стандарт. Надо сказать: «Нет, вы не можете добавить вашу тупую книжку. Ваша книга более низкого качества не может быть включена в школьную программу, потому что она сделает наших детей тупее. А нам нужны в школьной программе хорошие книги. И мы должны разбирать на уроках только хорошие книги, а не плохие. Потому что время ограничено, а я хочу, чтобы мои дети были умными. И чтобы ваши дети были умными».



Дата выхода в эфир 18 ноября 2020 года.