WSJ: Минюст США судится с Йельским университетом, обвиняя его в дискриминации белых и азиатов

Министерство юстиции США подало иск против Йельского университета, пишет The Wall Street Journal. Ведомство обвиняет вуз в дискриминационном подходе к абитуриентам из числа белых и азиатов. В Йеле, между тем, настаивают на том, что претензии Минюста «основаны на неточной статистике и необоснованных выводах».
Минюст США подал иск против Йельского университета, обвинив его в нарушении федерального закона о гражданских правах из-за дискриминационного подхода вуза к абитуриентам из числа белых американцев и американцев азиатского происхождения, пишет The Wall Street Journal.
В иске, поданном в федеральный окружной суд в штате Коннектикут, Министерство юстиции утверждает, что за последние несколько десятилетий «чрезмерное, нестандартное и преднамеренное использование расовой принадлежности в Йельском университете привело к дискриминации по признаку расы в отношении абитуриентов».
Этот судебный иск, как отмечается в статье, говорит о всё более пристальном внимании администрации Дональда Трампа к элитным вузам и к их расовой политике при наборе студентов. Министерство юстиции также выступило в поддержку юридических усилий по прекращению позитивной дискриминации в Гарвардском университете, а в прошлом месяце Министерство образования США заявило, что проведёт расследование возможных случаев расизма в Принстонском университете.
Йельский университет заявил, что претензии Минюста «основаны на неточной статистике и необоснованных выводах».
«Йель не дискриминирует абитуриентов какой-либо расы или этнической принадлежности, — написал президент Йельского университета Питер Саловей в электронном письме студентам, преподавателям и сотрудникам. — Наша практика приёма полностью честна и законна. Политика приёма Йельского университета не изменится в результате подачи этого необоснованного иска. Мы с нетерпением ждём возможности отстоять эту политику в суде».
Министерство юстиции начало расследование в отношении Йельского университета в 2018 году на основании жалобы 2016 года, поданной в Минюст и Минобразования США группой азиатско-американских организаций во главе с Азиатско-американской коалицией по образованию.
По данным Министерства юстиции, для подавляющего большинства абитуриентов из числа белых и американцев азиатского происхождения вероятность зачисления в 4—8 раза ниже, чем для афроамериканцев с сопоставимыми академическими достижениями.
В Йельском университете заявляют, что они полагаются на разносторонний анализ кандидатов, и в расчёт берутся не только академические успехи, но и опыт руководства, биографические данные и прочее.
То, что университетам должно быть разрешено в ограниченной форме учитывать расовую принадлежность абитуриентов при наборе студентов бакалавриата, подтверждается четырьмя десятилетиями прецедентов Верховного суда, указывает издание. Вузы при этом заявляют, что у кампусов с расовым разнообразием имеются образовательные преимущества, например, они лучше подготавливают студентов к работе по всему миру, пишет The Wall Street Journal.
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