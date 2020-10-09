Обозреватель Figaro: на смену феминизму во Франции приходит мужененавистничество

Недавние публикации во Франции исполненных ненависти к мужчинам текстов радикальных феминисток были благожелательно встречены прогрессивной общественностью, констатирует обозреватель Le Figaro Поль Мелен. По мнению автора, это свидетельствует о превращении мужененавистничества в распространённое явление среди французских приверженцев передовых взглядов. В конце концов, в политкорректном мире белый мужчина остаётся единственным приемлемым объектом ярости, поясняет публицист.

Несколько дней назад во французские общественные дебаты под благожелательным взглядом некоторых лидеров общественного мнения «ворвались» две женщины, «любимицы радикального прогрессизма» Алис Коффен и Полин Арманж, напоминает обозреватель Le Figaro публицист Поль Мелен. По его словам, будучи авторами «исполненных ненависти памфлетов», Коффен и Арманж атакуют мужской пол в целом. Первая в своей книге «Лесбийский гений», к примеру, пишет: «недостаточно помогать нам, мы должны, в свою очередь, устранить их», имея в виду мужчин. Вторая в произведении «Мужчины, я их ненавижу» заявляет, что «ненависть к мужчинам открывает нам двери любви к женщинам (и к себе) во всех формах, которые она может принять».

Как отмечает автор, тезисы обеих активисток вписываются в новое течение «мужененавистничества», зародившееся в США. Новые феминистки заявляют о ненависти к мужчинам на основании их биологического пола, которая, в противовес женоненавистничеству, должна освобождать женщин от «вечного ига мужского господства». Таким образом, речь уже идёт не о равенстве женщин с мужчинами, а о борьбе с ними, подчёркивает обозреватель. Так, Алис Коффен, которая также является членом городского совета Парижа от партии зелёных, пишет: «Мужчины… я больше не смотрю их фильмы, не слушаю их музыку».

Автор статьи находит удивительным тот факт, что столь пристрастные, «гротескные и фантастические» произведения не только были напечатаны, но и нашли отклик в «аморфной среде прогрессистов», обычно столь яростно реагирующих на малейшие проявления сексизма и расизма. «Как так получилось, что подобные высказывания не были публично осуждены всеми сторонниками гендерного равенства?» — задаётся вопросом публицист.

По его убеждению, в мире политкорректности единственным допустимым преступлением является ненависть к белым мужчинам, олицетворяющим для активистов «неисчерпаемый источник всех наших бед». С этой точки зрения, «месть» так называемых жертв выглядит более чем нормально, и из неё вытекает «безумный проект» Коффен и Арнаж — направить общество по пути «клановых вендетт, где все женщины мстят всем мужчинам, хотя бы символически».

Как отмечает обозреватель, этот «реваншистский импульс», выражающийся в бойкоте произведений, созданных мужчинами, или в организации встреч, присутствие на которых разрешено только женщинам, распространяется по всей стране. Особенно страдает от этих «интерсекциональных войн» высшее образование — из-за них отменяются лекции, распускаются студенческие ассоциации, обвиняются и осуждаются профессора, предупреждает Мелен. Этот «новый маккартизм» глубоко укоренился во французских университетах, которые отныне становятся феминистскими и деколониалистскими святилищами.

«Далёкие от стремления к примирению, эти новые инквизиторы идут в крестовый поход против мужчин, против белых, против Франции. Их цель? Встроить весь мир в скрытую тоталитарную систему, где подавляют и нападают на инакомыслящих, где за мнения судят, а книги и фильмы запрещают», — констатирует автор.