Обозреватель Figaro: на смену феминизму во Франции приходит мужененавистничество
Несколько дней назад во французские общественные дебаты под благожелательным взглядом некоторых лидеров общественного мнения «ворвались» две женщины, «любимицы радикального прогрессизма» Алис Коффен и Полин Арманж, напоминает обозреватель Le Figaro публицист Поль Мелен. По его словам, будучи авторами «исполненных ненависти памфлетов», Коффен и Арманж атакуют мужской пол в целом. Первая в своей книге «Лесбийский гений», к примеру, пишет: «недостаточно помогать нам, мы должны, в свою очередь, устранить их», имея в виду мужчин. Вторая в произведении «Мужчины, я их ненавижу» заявляет, что «ненависть к мужчинам открывает нам двери любви к женщинам (и к себе) во всех формах, которые она может принять».
Как отмечает автор, тезисы обеих активисток вписываются в новое течение «мужененавистничества», зародившееся в США. Новые феминистки заявляют о ненависти к мужчинам на основании их биологического пола, которая, в противовес женоненавистничеству, должна освобождать женщин от «вечного ига мужского господства». Таким образом, речь уже идёт не о равенстве женщин с мужчинами, а о борьбе с ними, подчёркивает обозреватель. Так, Алис Коффен, которая также является членом городского совета Парижа от партии зелёных, пишет: «Мужчины… я больше не смотрю их фильмы, не слушаю их музыку».
Автор статьи находит удивительным тот факт, что столь пристрастные, «гротескные и фантастические» произведения не только были напечатаны, но и нашли отклик в «аморфной среде прогрессистов», обычно столь яростно реагирующих на малейшие проявления сексизма и расизма. «Как так получилось, что подобные высказывания не были публично осуждены всеми сторонниками гендерного равенства?» — задаётся вопросом публицист.
По его убеждению, в мире политкорректности единственным допустимым преступлением является ненависть к белым мужчинам, олицетворяющим для активистов «неисчерпаемый источник всех наших бед». С этой точки зрения, «месть» так называемых жертв выглядит более чем нормально, и из неё вытекает «безумный проект» Коффен и Арнаж — направить общество по пути «клановых вендетт, где все женщины мстят всем мужчинам, хотя бы символически».
Как отмечает обозреватель, этот «реваншистский импульс», выражающийся в бойкоте произведений, созданных мужчинами, или в организации встреч, присутствие на которых разрешено только женщинам, распространяется по всей стране. Особенно страдает от этих «интерсекциональных войн» высшее образование — из-за них отменяются лекции, распускаются студенческие ассоциации, обвиняются и осуждаются профессора, предупреждает Мелен. Этот «новый маккартизм» глубоко укоренился во французских университетах, которые отныне становятся феминистскими и деколониалистскими святилищами.
«Далёкие от стремления к примирению, эти новые инквизиторы идут в крестовый поход против мужчин, против белых, против Франции. Их цель? Встроить весь мир в скрытую тоталитарную систему, где подавляют и нападают на инакомыслящих, где за мнения судят, а книги и фильмы запрещают», — констатирует автор.
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