Le Figaro: французские феминистки поддержали Джоан Роулинг в споре с трансгендерами

Коллектив французских феминисток опубликовал в газете Le Figaro письмо поддержки британской писательнице Джоан Роулинг, обвиняемой в трансфобии. Как отмечают авторы письма, Роулинг стала не единственной жертвой нападок радикальных трансгендерных активистов, преследующих всех несогласных с их трактовкой понятия «женщины».

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг навлекла на себя гнев трасгендерных активистов после публикации серии ироничных твитов о гендерных различиях, напоминают авторы открытого письма под заголовком: «Мы, феминистки, поддерживаем Джоан Роулинг и против её линчевания транс-активистами», опубликованного Le Figaro.

Как замечают авторы, множество людей в мире «живут в страхе» перед радикальными транс-активистами. Среди них лесбиянки, не желающие принимать трансгендеров в свои ряды, а также длинный список учёных-исследователей, занимающихся проблемой смены пола.

Так, психотерапевта Джеймса Каспиана атаковали за попытку провести исследование процента людей, сожалеющих о смене пола. «Само желание провести исследование на эту тему теперь считается оскорбительным», — подчёркивают представительницы общественности. Британский историк Селина Тодд вынуждена была нанять телохранителей после угроз со стороны активистов транс-сообщества, а профессора права Розу Фридман избили и угрожали ей изнасилованием.

При этом за последний год в англоязычных и скандинавских странах резко выросло число людей, открыто заявляющих в социальных сетях о своём возращении к исходному полу после его смены, которым, однако придётся всю оставшуюся жизнь переживать последствия «перехода». Чем дальше зашёл процесс смены пола, тем тяжелее и необратимее физические повреждения, предупреждают авторы письма.

В Швеции количество несовершеннолетних девочек, желающих сменить пол и стать трансгендерными мужчинами с 2010 по 2018 год выросло в 15 раз, а в Великобритании — в 45 раз. Французские видеоблогеры побуждают молодых людей в возрасте до 15 лет принимать гормоны «тайком от родителей».

По словам феминисток, исследование специалиста в области здравоохранения Лизы Литтман, объясняющее, что некоторые формы расстройства гендерной идентичности у подростков могут быть вызваны травмами, трудностями адаптации и неприятием собственной гомосексуальности, было отвергнуто университетом не из-за используемых методов, но из-за того, что оно обесценивает чувства некоторых лиц.

Однако несмотря на появление настоящего рынка смены пола и лоббирования фармацевтических компаний, под давлением феминистских и лесбийских движений «ветер начал меняться», отмечается в статье. В апреле 2020 года Великобритания объявила о намерении запретить операции по смене пола лицам до 18 лет, которые сегодня разрешены при согласии родителей. Начиная с ноября 2019 года 6 американских штатов запретили все формы трансгендерного перехода: гормоны, операции и блокаторы полового созревания, а ещё восемь штатов обсуждают возможность принятия аналогичных законов.

Задумываться о запрете операций и использования блокаторов в подростковом возрасте начала и Швеция после серии передач на эту тему известной телеведущей и феминистки Малу Фон Сиверс. В Австралии «крестовый поход» против смены пола у детей ведёт сенатор и мать троих дочерей Аманда Стокер. Как отмечается в статье, Австралия — пионер в области массовой смены гендера становится пионером в области массового возвращения к исходному гендеру.

Некоторые движения, называющие себя феминистскими, объясняют, что «женщина — это человек, называющий себя женщиной». Однако, как подчёркивают авторы письма, мужчин это требование не касается: «мужчина — это всегда человек, которого другие мужчины называют мужчиной, который воспринимается как мужчина другими мужчинами». Тем временем, к примеру, лесбийские организации во Франции подвергаются давлению и требованиям включить в свою деятельность трансгендерных женщин, которых также привлекают женщины.

«Мы предупреждаем общество об опасности радикальных транс-активистов (которые не представляют всех трансгендеров), которая нависает над всеми женщинами. — пишут представительности общественности. — Чем дольше мы будем медлить, тем больше будет пострадавших молодых женщин, которые могут почувствовать себя вынужденными осуществить переход, и тем тяжелее и необратимее будет физический ущерб».