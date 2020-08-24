Обозреватель Valeurs actuelles: отказ от девушек-«хостесс» в финале Тур де Франс стал очередной победой «абсурдного феминизма»

Организаторы Тур де Франс отказались от традиции вручения призов победителям девушками-хостесс под давление феминисток левого толка, сетует обозреватель Valeurs actuelles Грегори Руз. По его убеждению, движение за женские права, принёсшее немало побед в XX веке, сегодня выродилось в лишённое смысла течение, заменяющее борьбу с реальными проблемами бессмысленными битвами. При этом, как подчёркивает автор, серьёзные угрозы для женщин современные феминистки предпочитают игнорировать.

«Обаянию девушек-хостесс в финале Тур де Франс пришёл конец!» — с сожалением отмечает обозреватель Valeurs actuelles Грегори Руз. Феминизм левого толка, «несмотря на всю его бессмысленность», завладел женской повесткой, навязав собственные требования — «настолько же бредовые, насколько лишённые женственности», сетует автор.

Как напоминает публицист, главные битвы за права женщин велись и были выиграны в XX веке. Среди них: избирательное право, доступ к высшим эшелонам власти, разделение домашних дел с мужчинами и техникой, право распоряжаться собственным телом. Более того, новые культурно-религиозные доктрины, угрожающие этим достижениям, похоже, не только не волнуют сегодняшних феминисток, но и поощряются ими, подчёркивает автор. «Следовательно, этот новый, широко освещаемый феминизм лишён смысла существования», — делает вывод Руз.

Не имея мужества, которое проявляли пионерки женского движения, «феминистки абсурда» обращаются к второстепенным битвам «с впечатляющей способностью превратить бессмыслицу в дело государственного значения», замечает журналист. Они способны создавать новые притеснения, от которых женщины вдруг стали страдать, присвоив себе право говорить от их имени.

Этим женщинам, «часто лишённым женственности», нравится придумывать феминистскую борьбу, чтобы замаскировать свою неспособность противостоять реальным угрозам для женских прав: удушающему свободу исламу, увеличению сексуального насилия за счёт иммигрантской преступности, коммерциализации женского тела и т. д.

Проблема в том, что современный феминизм имеет то же название, что и «благородная борьба женщин», которые вели ожесточённые бои с мужчинами в прошлом веке за право иметь голос, отмечает автор. Новый «гнетущий, истерический и авторитарный феминизм» при этом утверждает, что у женщины нет другого способа освободиться от мужского гнёта, кроме как утверждая женское начало — не в целях равенства, а в стремлении к обратному соотношению сил и присвоению атрибутов мужественности, сведя мужчин к уровню «неопределённого, неопознанного пола».

Как отмечает публицист, в представлении новых феминисток, мужественный представитель сильного пола должен исчезнуть. «Его галантность чрезмерна, его надёжность угнетает, его манеры претенциозны, его сила несёт угрозу», — описывает Руз видение новых борцов за женские права.

Феминизм должен противостоять реальным угрозам, с которыми сталкиваются женщины во Франции XXI века, убеждён обозреватель. В качестве примера женского движения, занимающегося борьбой с реальными проблемами, автор приводит коллектив «Немезида», который выделяется на фоне феминисток прогрессистского толка тем, что открыто осуждает агрессоров, насильников и убийц из иммигрантской среды и открыто критикуют левых феминисток за трусость.

Левые феминистки исключили из административных документов термин «мадемуазель», выступили за коммерциализацию женского тела, поддержав суррогатное материнство и положили конец традиционному присутствию девушек-хостесс во время спортивных мероприятий, напоминает обозреватель. «В конечном счёте они борются со всем, что напоминает им о собственной физической и моральной неуклюжести, питающих их карательную ревность», — заключает публицист.