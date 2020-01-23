OAN: американские феминистки поддержат скорее трансгендера, чем женщину консервативных взглядов

Ежегодно проходящий в США феминистский марш якобы защищает интересы всех женщин, однако у организаторов настолько радикальная и нетерпимая идеология, что большинство американок с ними не согласны, передаёт One America News. По мнению ведущей телеканала, «Марш женщин» скорее поддержит биологического мужчину, нарядившегося в платье, чем настоящих представительниц прекрасного пола.

На минувших выходных я не пошла на «Марш женщин — 2020». Ведь «Марш женщин» заявляет о поддержке женщин, но каких именно женщин они в действительности поддерживают? Они утверждают, что поддерживают всех женщин, за исключением ещё не рождённых женщин в утробе матери, противниц абортов, женщин-консерваторов, христианок, сторонниц Трампа, сторонниц Второй поправки (права на оружие. — ИноТВ), всех женщин, устроившихся на работу благодаря трамповской экономике, произраильски настроенных женщин — список можно продолжать.



Если вы одна из этих женщин, «Маршу женщин» нет до вас дела. А в сумме нерождённые женщины, противницы абортов, женщины-консерваторы, христианки, сторонницы Израиля и Второй поправки составляют большинство женщин в Соединённых Штатах. И «Марш женщин» нас отвергает.



Вот факты. Большинство женщин в нашей стране отвергают абортную идеологию «Марша женщин». 77 процентов американок хотят запрета абортов во втором и третьем триместрах. Среди желающих ограничить аборты только первым триместром, больше женщин, чем мужчин. 59 процентов американок считают аборты морально неправильными.



Однако «Марш женщин» хочет, чтобы люди «кричали о своих абортах» в соцсетях. Они хотят, чтобы аборты были легальны до самого момента рождения и по любой причине. И если вы, я и большинство женщин в Америке отвергают эту радикальную позицию, «Марш женщин» считает, что вы не настоящая женщина. Если только вы не поддерживаете радикальную левацкую идеологию в вопросе абортов, каждый год обрывающих жизнь 400 тысяч нерождённых женщин в США. Что это за поддержка женщин?



На самом деле, в этом году «Марш женщин» был даже против женщин. Потому что «Марш женщин» заявил, что поддерживает ещё и женщин-трансгендеров. Напомню, женщины-трансгендеры — это биологические мужчины, считающие себя женщинами. И, конечно, к трансгендерам мы должны относиться уважительно, признавая их достоинство и тот факт, что по закону у них те же права, что и у других. Но трансгендерная идеология вредит биологическим женщинам!



Однако «Марш женщин» навязывает трансгендерную идеологию, игнорируя всех женщин, чьё право на личное пространство нарушается. Женщин, которые не чувствуют себя в безопасности в раздевалках, уборных и общежитиях рядом с биологическими мужчинами. Женщин, которых вынуждают участвовать в одних спортивных соревнованиях с людьми, родившимися мужчинами. Женщин, уволенных с работы за констатацию того, что с точки зрения биологии мужчины не могут быть женщинами. Женщин, чьи достижения перечёркиваются мужчинами, которые выдают себя за женщин, потому что «чувствуют себя женщинами». Что это за поддержка женщин?



Спасибо, не надо. Моё мнение «Марш женщин» не выражает. На самом деле, он не выражает мнение большинства женщин нашей страны. А лично я скорее пошла бы на марш за жизнь.



Дата выхода в эфир 20 января 2020 года.